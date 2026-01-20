Alianza Lima descartó renunciar al Sudamericano de Clubes: "Vamos a jugar a pedido de la hinchada"

El Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino volverá al país después de 13 años con una edición en la que el Perú tendrá como representantes a los tres mejores equipos de la última Liga Nacional: Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín.

El cupo de Alianza Lima estaba garantizado con mucha anticipación, sin embargo, el mismo conjunto blanquiazul puso en duda su participación al estar en desacuerdo con los últimos cambios en el Reglamento sobre las fechas para la inscripción de las jugadoras extranjeras en el torneo.

“La falta de transparencia es tal que provoca decirles que no participamos”, había declarado Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley.

No obstante, la propia directiva aclaró que Alianza Lima sí estará presente en la competición, a pesar de mantener su incomodidad con la Federación Peruana (FPV) y la Confederación Sudamericana.

“A pedido de la hinchada vamos a jugar. Provoca (no participar), pero sabemos que tenemos mucha responsabilidad y una decisión como esa tendríamos que pensarlo bien. La gente está con nosotros en los reclamos, pero también quiere jugar”, indicó Cenaida Uribe en De Una.

Se viene el Sudamericano de Clubes en Perú

El Perú será el país sede del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino, el cual retorna desde el 2013. El coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, donde se desarrolla la Liga Peruana de Vóley, será el escenario para los partidos.

El torneo se llevará a cabo del 18 al 22 de febrero, con nueve equipos en competencia que se dividen en tres grupos con tres equipos cada uno. Los dos mejores elencos del torneo obtendrán su clasificación al Mundial de Clubes de Vóley de este año.

Los grupos ya fueron sorteados y destaca que Alianza Lima y San Martín se encuentran en la misma zona, por lo que habrá sí o sí un enfrentamiento peruano en la primera ronda.

Durante los últimos años, el vóley peruano solo contaba con un equipo en el Sudamericano de Clubes, cupo que le correspondía al ganador de la liga. Sin embargo, Gino Vegas, presidente de la FPV, detalló que para las próximas ediciones serán dos los participantes.

“Hemos logrado que Perú siempre tenga dos cupos en el Sudamericano Femenino, es decir, el campeón y subcampeón de la liga van a participar en el torneo”, declaró.

¿Cuáles son los grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?