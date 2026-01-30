Universitario vs Regatas en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 4 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Universitario de Deportes y Regatas Lima protagonizarán uno de los partidos más atractivos de cuarta jornada de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026.

Las 'pumas' se ubican en la primera posición del certamen y buscarán ampliar su racha de victorias, pero al frente tendrán a Regatas que ya sabe vencer al potente cuadro de San Martín en esta campaña.

Universitario vs Regatas Lima: ¿cómo llegan a la fecha 4 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Universitario registra tres victorias en lo que va de la Fase 2, siendo la última un 3-1 frente a Rebaza Acosta. Por su lado, Regatas Lima se presenta al encuentro después de vencer por 3-0 a Olva Latino.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Regatas EN VIVO por la fecha 4 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Universitario vs. Regatas Lima se disputará el sábado 31 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Regatas EN VIVO por la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

, el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Regatas comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs Regatas EN VIVO?

El partido Universitario vs. Regatas se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Universitario vs Regatas: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Regatas, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Universitario vs Regatas: últimos resultados

Universitario 3-1 Rebaza Acosta – Liga, Fase 2

Universitario 3-2 Olva Latino – Liga, Fase 2

Universitario 3-1 Deportivo Soan – Liga, Fase 2