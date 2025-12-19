Regatas vs. Circolo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley?

Regatas Lima vs. Circolo Sportivo EN VIVO: se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 9 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Regatas quiere mantener la senda de victorias para recortar distancias con los primeros de la clasificación en la Liga y sostendrá un duelo tradicional del voleibol nacional ante Circolo.

Con la Liga Peruana retornando al Polideportivo de Villa El Salvador, el Regatas vs. Circolo será el partido de fondo, en el que el conjunto chorrillano aguarda la vuelta a la acción de su capitana Kiara Montes, ausente en el último encuentro por lesión.

Circolo Sportivo vs Regatas: ¿cómo llegan a la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

En la anterior jornada, Circolo Sportivo cayó 3-2 ante Universitario de Deportes. Por su parte, Regatas Lima derrotó 3-2 a Rebaza Acosta.

¿Cuándo y dónde juegan Circolo Sportivo vs Regatas EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima se disputará el sábado 19 de diciembre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Circolo Sportivo vs Regatas EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 9:00 p.m.



En Chile, el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 9:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Circolo Sportivo vs Regatas EN VIVO por TV?

El partido Circolo Sportivo vs. Regatas Lima se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Circolo Sportivo vs Regatas: precios de entradas

Los precios de las entradas para el Circolo Sportivo vs. Regatas Lima, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Primera etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles

Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles

Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles

Circolo Sportivo vs Regatas: últimos resultados

14/12/2025 | Circolo Sportivo 2-3 Universitario – Liga de Vóley, Fase 1

30/11/2025 | Rebaza Acosta 2-3 Circolo Sportivo – Liga de Vóley, Fase 1

22/11/2025 | Olva Latino 3-2 Circolo Sportivo – Liga de Vóley, Fase 1