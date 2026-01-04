Soan vs Olva Latino EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde la fecha 11 de la Liga de Vóley?

Deportivo Soan vs Olva Latino EN VVIO: se enfrentan este domingo 4 de enero por la fecha 11 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro se disputará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima), desde las 12:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Deportivo Soan vs Olva Latino: ¿cómo llegan a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Depotivo Soan llega al cotejo luego de caer 3-2 ante Kazoku No Perú. Olva Latino, en tanto, también cayó 3-0 ante Atlético Atenea.

¿Cuándo y dónde juegan Soan vs Olva Latino en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?



El partido Soan vs Olva Latino se disputará el domingo 4 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Soan vs Olva Latino en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?



En Perú , el partido Soan vs Olva Latino comienza a las 12:30 p.m.

, el partido Soan vs Olva Latino comienza a las 12:30 p.m. En Colombia, el partido Soan vs Olva Latino comienza a las 12:30 p.m.

En Ecuador, el partido Soan vs Olva Latino comienza a las 12:30 p.m.

En Bolivia, el partido Soan vs Olva Latino comienza a la 1:30 p.m.

En Venezuela, el partido Soan vs Olva Latino comienza a la 1:30 p.m.

En Argentina, el partido Soan vs Olva Latino comienza a las 2:30 p.m.

En Brasil, el partido Soan vs Olva Latino comienza a las 2:30 p.m.

En Chile, el partido Soan vs Olva Latino comienza a las 2:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Soan vs Olva Latino comienza a las 11:30 a.m.

En Estados Unidos (Washigton), el partido Soan vs Olva Latino comienza a las 12:30 p.m.

¿Dónde ver el Soan vs Olva Latino en vivo por TV y streaming?



El partido Soan vs Olva Latino se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Soan vs Olva Latino: precios de entradas



Los precios de las entradas para el Soan vs Olva Latino disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Primera etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles

Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles

Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles