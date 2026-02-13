Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Elecciones 2026: ONPE inicia la impresión del padrón electoral para los comicios del 12 de abril

Elecciones 2026: ONPE inicia la impresión del padrón electoral para los comicios del 12 de abril
Elecciones 2026: ONPE inicia la impresión del padrón electoral para los comicios del 12 de abril | Fuente: ONPE
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este viernes 13 la impresión de la primera parte del padrón electoral, que incluye la relación y la lista de electores. El proceso comenzó con los formatos destinados a peruanos residentes en el extranjero.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este viernes 13 la impresión de la primera parte del padrón electoral, el documento que contiene la información de los peruanos habilitados para votar en los comicios del 12 de abril de 2026.

Este primer bloque comprende la relación de electores, el documento que muestra a los ciudadanos habilitados para votar en una determinada mesa de sufragio y que suele estar colocado en el ingreso del aula de votación asignada.

También incluye la lista de electores, utilizada por los miembros de mesa como registro de votantes, en la que los ciudadanos ubican sus datos y, tras depositar su cédula de sufragio en el ánfora, colocan su impresión dactilar y su firma.

Durante la actividad, realizada en el distrito limeño de Independencia, Juan Phang, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, indicó que la impresión de estos documentos se inició con los formatos destinados a ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, que representan el primer material electoral enviado fuera del país

"Como todos sabemos, lo primero que enviamos nosotros [la ONPE] es el material para el sufragio de los peruanos residentes en el exterior. Es un primer hito que tenemos nosotros. El 22 de marzo debemos enviar ese material al extranjero. Por ello, dentro de las prioridades de impresión, hemos identificación, por ejemplo, en África, Argelia y Argel, que van a ser las primeras ciudades que vamos a imprimir estos formatos, tanto de listas de electores como de relación de electores", señaló.

Te recomendamos

Sobre el proceso de impresión

La actividad se realizó en un acto público con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia.

Posteriormente, la ONPE imprimirá otros materiales electorales indispensables –como la hoja de asistencia de miembros de mesa y las actas de instalación, sufragio y escrutinio–, que son parte de la segunda sección del acta padrón. 

El acto público contó con la participación de representantes de diversas instituciones públicas y de la sociedad civil.
El acto público contó con la participación de representantes de diversas instituciones públicas y de la sociedad civil. | Fuente: ONPE
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El Poder en tus Manos elecciones 2026 ONPE padrón electoral

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA