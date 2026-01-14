Caja Huancayo y FOCMAC concretan histórica operación de deuda subordinada por S/ 10 millones

La operación representa un hito para el sistema de Cajas Municipales y fortalece la solidez financiera de Caja Huancayo, impulsando su crecimiento sostenible y su compromiso con la inclusión financiera a nivel nacional. Más detalles en la siguiente nota.

Caja Huancayo y el Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FOCMAC) concretaron una histórica operación de deuda subordinada por S/ 10 millones, marcando un hito al convertirse en la primera operación de este tipo realizada entre ambas instituciones.

Esta operación representa un paso estratégico para el fortalecimiento patrimonial de Caja Huancayo, permitiéndole mejorar sus indicadores financieros y ampliar su capacidad de crecimiento, en beneficio de miles de clientes a nivel nacional. Asimismo, reafirma el rol del FOCMAC como un aliado clave en la canalización de recursos financieros, orientados al desarrollo y la sostenibilidad del sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

La deuda subordinada constituye un instrumento financiero de largo plazo que contribuye al reforzamiento del capital regulatorio, alineándose con las mejores prácticas del sistema financiero y con los objetivos de solidez institucional.

Con esta primera operación, Caja Huancayo y FOCMAC ratifican su compromiso de impulsar la inclusión financiera, promover el desarrollo económico regional y fortalecer el sistema de microfinanzas en el país.

Sobre FOCMAC

FOCMAC es una empresa especializada en el otorgamiento de servicios financieros a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), generando valor y apoyando su gestión financiera y crediticia. A noviembre de 2025, el Fondo viene apoyando el fortalecimiento patrimonial y financiero de las CMAC con S/ 36.4 millones mediante inversiones en acciones preferentes y underwriting, S/ 54.6 millones en inversiones en compra de cartera de crédito y S/ 18.2 millones en depósitos a plazo fijo (DPF).

A partir de 2025, FOCMAC ha iniciado el otorgamiento de un nuevo producto denominado “Crédito Subordinado”, siendo su primera operación la realizada con Caja Huancayo.

Sobre Caja Huancayo

Caja Huancayo cuenta con 37 años de vida institucional y posee 249 oficinas en todo el país. Ha sido calificada como una entidad con buena fortaleza financiera, ostentando la Categoría de Riesgo A- y B+, siendo la primera otorgada por las empresas clasificadoras de riesgo JCR Latam y PCR, mientras que la segunda fue otorgada por Moody’s Local (evaluación realizada con información financiera al cierre de junio de 2025).