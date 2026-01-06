UCT inaugura modernos laboratorios para la carrera de Gastronomía y Gestión Empresarial

La Universidad Católica de Trujillo (UCT) dio un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional con la inauguración y bendición de sus modernos laboratorios de cocina y bar, destinados a potenciar la formación académica de las carreras de Gastronomía y Gestión Empresarial. Estos espacios han sido diseñados para responder a las exigencias actuales del sector gastronómico y empresarial, priorizando el aprendizaje práctico y la experiencia en escenarios reales.

Infraestructura para la formación profesional

La ceremonia contó con la bendición del P. Dr. Marcoantonio Pacherres Torrejón, rector de la UCT, quien destacó que esta nueva infraestructura reafirma el compromiso de la universidad con una educación integral, basada en la excelencia académica y la formación en valores. Asimismo, el gerente general de la institución, Sr. Rolando Flores González, señaló que estos ambientes permitirán a los estudiantes desarrollar competencias clave para su futuro profesional, fortaleciendo su empleabilidad y capacidad emprendedora.

Los nuevos laboratorios de Gastronomía y Bar han sido implementados con equipamiento moderno y funcional, lo que permitirá a los estudiantes experimentar, crear e innovar desde las aulas, replicando las dinámicas propias del mundo laboral. Además, estos espacios promueven el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo, pilares fundamentales para la formación de profesionales competitivos.

Apuesta por la calidad educativa

Con esta inauguración, la Universidad Católica de Trujillo (UCT) reafirma su apuesta por una infraestructura moderna e inspiradora, que contribuye al crecimiento académico de su comunidad universitaria y consolida su posicionamiento como una institución comprometida con la calidad educativa, la innovación y la formación de líderes con valores.