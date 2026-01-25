Primer vistazo de Yoshi en el póster oficial y en nuevo tráiler de ‘Super Mario Galaxy: la película’

Cada vez falta menos para ver en cines Super Mario Bros: la película y Nintendo acaba de lanzar un nuevo tráiler. Esta secuela promete ser más ambiciosa que la primera, ya que esta vez se verá la transformación de Mario y Luigui con la Flor de Fuego, tal y como ocurre en el videojuego.

Sin embargo, otro de los protagonistas más esperados es Yoshi. En el teaser, los hermanos viajan con sus motos por el Reino de las Arenas donde deben arreglar unas tuberías. Al entrar, ven el problema y todo está obstruido por unas rocas.

Al notar algo se asustan, pero después Mario se acerca y le pide que se acerque. Desde ese momento, se vuelve su compañero de aventuras hasta que en una de esas, aparece Toat y pregunta: “¿Y este quién es?”, a lo que el animal le quita su manzana acaramelada con la lengua y responde: “Yoshi”. Mario y Luigui se ríen y continúan con su camino, pero el hongo no parece estar tan contento con el nuevo amigo: “O sea, ¿aparece un dinosaurio de la nada y ya es parte del grupo?”, y se va cabizbajo.

El fundador de Illumination y productor del filme, Chris Meledandri, confirmó que el filme volverá a contar en su versión original con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach y Jack Black como Bowser.

La película Super Mario Galaxy solo en cines el 2 de abril de 2026 en Perú y Latinoamérica.Fuente: X: @supermariomovie

¿Cuándo se estrena ‘Super Mario Galaxy: la película’?

Universal Pictures confirmó que Super Mario Galaxy: la película llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el 1 de abril de 2026, mientras que en Perú y Latinoamérica, se estrenará el jueves 2 de abril.

Nuevo tráiler de ‘Super Mario Galaxy: la película’