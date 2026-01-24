Dolph Lundgren muestra el estado de su tobillo tras "50 años de artes marciales y 100 películas de acción"

La trayectoria profesional de Dolph Lundgren está muy asociada al cine de acción desde la década de 1980. De origen sueco, el actor alcanzó la fama en Hollywood gracias a personajes de gran físico, adaptando su formación en artes marciales con papeles que exigían un alto nivel de preparación.

Uno de sus principales trabajos fue en Rocky IV (1985), donde interpretó a Ivan Drago, rival de Sylvester Stallone. Posteriormente protagonizó títulos como Masters of the Universe (1987), donde dio vida a He-Man, The Punisher (1989) y Soldado Universal (1992), además de formar parte del elenco de la saga Los Indestructibles, que reunió a figuras clásicas del género.

En más de cuatro décadas, Lundgren ha participado en un centenar de películas, muchas de ellas con escenas de combate, entrenamientos intensos y secuencias físicas exigentes, provocándole secuelas en el cuerpo propias de ese ritmo de trabajo.

La radiografía de su pie y la explicación de su cojera

Recientemente, Dolph Lundgren compartió en sus redes sociales una imagen que llamó la atención de sus seguidores. Se trata de una radiografía de su tobillo izquierdo, en la que se aprecia una estructura metálica entre los huesos. La publicación tuvo como objetivo explicar el motivo de su manera particular de caminar.

"En caso de que hayas notado mi ligera cojera. Mi tobillo izquierdo es como un pedazo de hierro después de 50 años de artes marciales y 100 películas de acción. Al menos no hay dolor, así que todavía puedo patear", comentó sobre el post.

Según explicó el propio actor, las múltiples exigencias físicas de su carrera, sumadas a décadas de práctica en artes marciales, derivaron en intervenciones quirúrgicas que dejaron secuelas visibles en su tobillo. La imagen permitió a sus seguidores comprender el origen de la cojera que se le ha visto en apariciones recientes.

Dolph Lundgren sorprende con envidiable físico a sus casi 70 años

En otra publicación, Lundgren volvió a mostrar su estado físico a través de un video en el que se le observa realizando un exigente entrenamiento. A sus 68 años, el actor continúa activo pese a haber pasado por varias operaciones y haber superado un cáncer que afectó su hígado y riñón.

"Algunos de mis 30 minutos de circuito de cardio que hago una vez a la semana, tratando de elevar mi ritmo cardíaco hasta el 80% del máximo. También es bueno para la movilidad y un recuerdo de mis días de Kyokushin Karate. Recuerda estirarte", comentó en la descripción.

El video muestra su rutina intensa que combina resistencia, movilidad y ejercicios cardiovasculares.

Dolph Lundgren muestra su intenso entrenamiento a sus 68 años. | Fuente: Instagram: Dolph Lundgren

Posible cameo en la nueva versión de Masters of the Universe

Dolph Lundgren volvió a ser tendencia en los últimos días tras el lanzamiento del primer tráiler de la nueva película de acción real de Masters of the Universe. El proyecto despertó interés entre los seguidores de la franquicia, especialmente por la posibilidad de que el actor tenga un cameo o participación especial.

Lundgren interpretó a He-Man en la versión cinematográfica de 1987 y, a mediados de 2025, no descartó aparecer en esta nueva producción.

"Es un poco secreto, pero no puedo decir mucho", dijo en declaraciones que recoge el medio Meristation. "Pero sí, tal vez esté involucrado de alguna manera. Veremos".