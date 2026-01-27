Alexis Ortega, la voz de Tom Holland en 'Spider-Man' para Latinoamérica, murió a los 38 años

La industria del doblaje latinoamericano se encuentra conmocionada por la muerte de Alexis Ortega, actor mexicano reconocido por su trabajo tanto en cine como en televisión, especialmente por prestar su voz en importantes producciones internacionales. Tenía 38 años y, hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

La noticia fue difundida inicialmente a través de las redes sociales de ALDA Awards, una organización dedicada a la difusión y reconocimiento del doblaje latino. Poco después, World Dubbing News, el medio especializado en la industria del doblaje, confirmó la información mediante un comunicado.

"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil", se lee en su cuenta de Instagram.

La trayectoria de Alexis Ortega Uno de los trabajos más recordados de Alexis Ortega fue darle voz al Peter Parker de Tom Holland en películas como Capitán América: Civil War, Spider-Man: Homecoming y Vengadores: Infinity War. Sin embargo, se retiró de manera temporal del doblaje para trabajar como actor en pantalla, cediendo el personaje de Spider-Man a su colega Alberto Bernal.



Ortega también participó en el doblaje de diversas producciones cinematográficas, entre ellas Big Hero 6, donde dio voz a Tadashi Hamada, así como Buscando a Dory, Cars 3 y Star Wars: Rogue One.

Paralelamente a su carrera como actor de voz, desarrolló una trayectoria en la actuación. En televisión, interpretó a Jorge 'El Burro' Van Rankin en Luis Miguel: La serie y a Federico 'DJ Freddy' Limantour en la serie La Casa de las Flores.

En los últimos años, Alexis Ortega también había comenzado a colaborar en el doblaje al español latino de los videos del creador de contenido Mr. Beast, ampliando su presencia a plataformas digitales.