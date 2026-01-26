Jason Momoa protagoniza nuevo avance de 'Supergirl' y se convierte “por fin” en el salvaje Lobo

Con la aparición especial de Jason Momoa como el temible Lobo, Supergirl presentó un nuevo y explosivo adelanto antes de su estreno en cines en junio de 2026.

¡Esta sí es una entrada! Jason Momoa se transforma “por fin” en Lobo, el violento y deslenguado cazarrecompensas interestelar de los cómics, en el nuevo —e intenso— adelanto de Supergirl que acaba de compartir DC Studios. Y las imágenes son tan brutales como el propio personaje.

Aunque ya habíamos tenido un breve vistazo al personaje en el teaser lanzado en diciembre de 2025, este nuevo avance permite ver con mayor claridad al cazador más salvaje, irreverente y excesivo del Universo DC, dejando claro que será una fuerza difícil de ignorar.

Para Momoa, la película marcará un nuevo capítulo en su relación con DC. Tras despedirse de Aquaman en el antiguo Universo Extendido, el actor regresa ahora al renovado DCU liderado por James Gunn, esta vez con un rol completamente distinto.

Jason Momoa como Lobo en Supergirl

Este adelanto de apenas 30 segundos funciona como una extensión del teaser original que presentó a Milly Alcock como Supergirl y ofreció el primer vistazo completo de Jason Momoa como Lobo, un personaje largamente pedido por los fans.

Las imágenes muestran primero a Lobo de espaldas, montado en su icónica Space Hog. Luego aparece de frente, atravesando una pared de fuego, fumando un puro con total despreocupación, hasta detenerse. La cámara corta entonces a Supergirl, que alcanza a decir: “Oh, él es un…”, antes de regresar a Lobo en un plano más cerrado, riéndose y desatando toda su furia con su clásico gancho con cadena.

Además del adelanto, DC compartió un segundo video más relajado: Momoa sale de su camerino, también fumando un puro, cuando alguien fuera de cámara le pregunta si tiene algún comentario sobre interpretar a Lobo. Su respuesta es tan breve como contundente: “Por fin”.

¿Quién es Lobo?

Aunque su aparición en el avance dura solo unos segundos, Jason Momoa logra dejar una impresión potente. Su Lobo se mueve en un entorno oscuro y caótico, rodeado de destrucción. Luce el cabello largo y desordenado, un atuendo completamente negro y una enorme chaqueta que acentúa su presencia imponente. Su expresión feroz anticipa la violencia y el caos que caracterizan al personaje.

En los cómics, Lobo es una parodia satírica de los antihéroes ultraviolentos de los años 90. Es un cazarrecompensas interestelar y mercenario, famoso por su humor negro y por seguir un código de honor tan retorcido como inquebrantable: siempre cumple sus contratos. Su personalidad desmedida y su afinidad con el caos lo han convertido en un personaje de culto dentro del Universo DC, en marcado contraste con héroes más tradicionales.

¿Cuándo se estrena Supergirl?

Supergirl llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de junio de 2026. En Latinoamérica —incluido Perú— su estreno está previsto para el 25 de junio de 2026.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis