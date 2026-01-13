'Avengers: Doomsday': Los Cuatro Fantásticos llegan a Wakanda en el nuevo teaser con La Mole, Black Panther y Namor

Marvel Studios lanzó un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday, que confirma el primer cruce entre Los Cuatro Fantásticos y personajes clave del MCU, con Wakanda como escenario central.

Marvel Studios presentó este martes 13 de enero un nuevo teaser de Avengers: Doomsday, el cuarto adelanto oficial de la esperada película. El avance fue difundido en línea luego de proyectarse previamente en funciones de Avatar: Fuego y cenizas y sorprendió al confirmar la llegada de Los Cuatro Fantásticos a Wakanda.

El teaser, de un minuto de duración, mantiene un tono sobrio y oscuro, en línea con los adelantos previos centrados en personajes como Capitán América, Thor y los X-Men clásicos. Sin embargo, introduce un breve momento de humor cuando Ben Grimm se presenta ante el rey M’Baku, ahora líder de Wakanda.

Mira el nuevo teaser de Avengers: Doomsday a continuación...

El primer cruce de Los Cuatro Fantásticos con el MCU

Este avance marca la primera interacción directa de Los Cuatro Fantásticos con personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El equipo debutó previamente en su propio mundo alternativo en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (2025).

La escena postcréditos de Thunderbolts*, que luego pasó a llamarse Los nuevos Vengadores, ya había anticipado su ingreso al MCU, pero Avengers: Doomsday ampliará su participación al integrarlos a una historia coral con múltiples franquicias.

Winston Duke interpreta al rey M’Baku de Wakanda en 'Avengers: Doomsday'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué muestra el nuevo teaser de Avengers: Doomsday?

El teaser se abre con un paisaje desértico bajo una luz difusa del amanecer. Shuri, interpretada por Letitia Wright, aparece caminando de espaldas a la cámara en Wakanda.

“Perdí a todas las personas que me importan”, se le escucha decir. “El rey tiene sus deberes: preparar a nuestro pueblo para el más allá… yo tengo los míos”.

Shuri asumió el manto de Black Panther tras la muerte de T’Challa, interpretado por Chadwick Boseman, en Black Panther: Wakanda Forever (2022). En esa película, el personaje también enfrentó la pérdida de su madre, la reina Ramonda (Angela Bassett), durante el ataque liderado por Namor y el reino submarino de Talokan.

Namor, interpretado por Tenoch Huerta, aparece brevemente en el teaser con un traje oscuro fiel a los cómics, acompañado por Namora (Mabel Cadena). No obstante, Marvel aún no ha revelado el rol que tendrá en la trama de Doomsday.

Letitia Wright interpreta a Shuri, la nueva Black Panther, en 'Avengers: Doomsday'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

La Mole y la confirmación del regreso a Wakanda

Aunque la presencia de Los Cuatro Fantásticos ya está confirmada, Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), también conocido como The Thing —La Mole en Latinoamérica—, es el único integrante del equipo que aparece en este adelanto.

En la escena final, se presenta ante M’Baku con tono informal: “Rey M’Baku de Wakanda”, dice el monarca. “Ben. Yancy Street, entre Broome y Grand”, responde The Thing.

El teaser cierra con un mensaje claro: “Los wakandianos y Los Cuatro Fantásticos regresarán en Avengers: Doomsday”.

Tenoch Huerta Mejía interpreta a Namor, rey de Talokan, en 'Avengers: Doomsday'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

Doctor Doom y la gran apuesta de Marvel

Otro de los datos confirmados para Avengers: Doomsday es el regreso de Robert Downey Jr., esta vez como Doctor Doom, una de las decisiones más arriesgadas de Marvel en los últimos años.

Aunque la trama se mantiene en secreto, diversas teorías apuntan a que Doom será el eje de un conflicto multiversal de gran escala, con la intención de reescribir la realidad bajo sus propias reglas.

Un reparto histórico para el MCU

Marvel Studios ha confirmado uno de los elencos más grandes de su historia, combinando personajes clásicos, nuevas generaciones y regresos inesperados.

Entre los nombres más destacados figuran:

Chris Hemsworth (Thor)

Anthony Mackie (Capitán América)

Sebastian Stan (Bucky Barnes)

Paul Rudd (Ant-Man)

Florence Pugh (Yelena Belova)

Simu Liu (Shang-Chi)

Pedro Pascal (Reed Richards)

Vanessa Kirby (Sue Storm)

Tenoch Huerta (Namor)

Tom Hiddleston (Loki)

A ellos se suma el esperado regreso de los X-Men clásicos de la era Fox, con Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops), Rebecca Romijn (Mystique) y Alan Cumming (Nightcrawler), confirmando que Doomsday será una verdadera convergencia cinematográfica.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Tras varios ajustes en el calendario de estrenos, Marvel confirmó que la película llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el jueves 17 de diciembre de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará un día después, el viernes 18 de diciembre.

