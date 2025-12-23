‘Avengers: Doomsday’: Marvel revela el primer teaser con el regreso de Chris Evans como Steve Rogers

Con un adelanto de un minuto, Marvel sacudió al fandom al anunciar el regreso de uno de los rostros que marcó una era clave del MCU. El estreno está previsto para diciembre de 2026.

Confirmado. Uno de los personajes más emblemáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se prepara para volver a escena. Avengers: Doomsday, la próxima gran película de la franquicia, marcará el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, en una historia que llegará a los cines en diciembre de 2026.

Este martes 23 de diciembre, y tras varias proyecciones en salas junto al estreno de Avatar: Fuego y cenizas, Marvel Studios lanzó oficialmente en sus redes sociales el primer teaser de la nueva entrega de los Vengadores. El adelanto confirma el retorno de Evans al MCU y ofrece un breve —pero revelador— vistazo a la vida de Steve Rogers después de colgar el traje azul y el icónico escudo.

El teaser incluye además un cronómetro que activa la cuenta regresiva hacia el regreso del equipo de superhéroes a la pantalla grande. Un detalle no menor aparece al final del avance: “Esta película aún no tiene calificación”, una clara señal de que el proyecto sigue en plena etapa de posproducción.

Mira el tráiler oficial de Avengers: Doomsday a continuación...

¿Qué vemos en el teaser de Avengers: Doomsday?

El adelanto se abre con una imagen evocadora: Steve Rogers conduciendo una motocicleta por un camino solitario hasta llegar a la casa que comparte con Peggy Carter. Desciende de la moto y se dirige a la puerta principal. Aunque su rostro no se muestra de forma directa, su silueta y el reflejo en el vidrio permiten identificarlo sin dudas.

Ya en el interior, el teaser muestra a Rogers sosteniendo el traje del Capitán América, que guarda cuidadosamente en una maleta, como si cerrara un capítulo de su vida. Tras un corte, finalmente aparece de frente, cargando a un bebé entre sus brazos, a quien observa con evidente ternura.

El avance se cierra con un mensaje contundente que confirma lo que los fans esperaban desde hace meses: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”.

Doctor Doom y la gran apuesta de Marvel

Otro de los datos confirmados para Avengers: Doomsday es el regreso de Robert Downey Jr., esta vez como Doctor Doom, una de las decisiones más arriesgadas de Marvel en los últimos años.

Aunque la trama se mantiene en secreto, diversas teorías apuntan a que Doom será el eje de un conflicto multiversal de gran escala, con la intención de reescribir la realidad bajo sus propias reglas.

Un reparto histórico para el MCU

Marvel Studios ha confirmado uno de los elencos más grandes de su historia, combinando personajes clásicos, nuevas generaciones y regresos inesperados.

Entre los nombres más destacados figuran:

Chris Hemsworth (Thor)

Anthony Mackie (Capitán América)

Sebastian Stan (Bucky Barnes)

Paul Rudd (Ant-Man)

Florence Pugh (Yelena Belova)

Simu Liu (Shang-Chi)

Pedro Pascal (Reed Richards)

Vanessa Kirby (Sue Storm)

Tenoch Huerta (Namor)

Tom Hiddleston (Loki)

A ellos se suma el esperado regreso de los X-Men clásicos de la era Fox, con Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops), Rebecca Romijn (Mystique) y Alan Cumming (Nightcrawler), confirmando que Doomsday será una verdadera convergencia cinematográfica.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Tras varios ajustes en el calendario de estrenos, Marvel confirmó que la película llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el jueves 17 de diciembre de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará un día después, el viernes 18 de diciembre.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis