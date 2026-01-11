Globos de Oro 2026: 'Golden', de 'Las guerreras K-pop', gana el premio a mejor canción original

El tema musical de la película animada Las guerreras K-pop fue reconocido en los Globos de Oro 2026 y se afianza como uno de los grandes éxitos musicales de la temporada.

La música también tuvo su gran momento en los Globos de Oro 2026. Golden, la canción original de la película animada Las guerreras K-pop, se llevó el Globo de Oro a mejor canción original, consolidando el impacto global de una producción que ha dominado tanto el streaming como las listas de música.

El tema se impuso en una terna altamente competitiva que incluyó Dream as One (Avatar: fuego y ceniza), I Lied to You (Pecadores), No Place Like Home (Wicked: por siempre), The Girl in the Bubble (Wicked: por siempre) y Train Dreams (Sueños de trenes), confirmando su fuerza tanto a nivel musical como narrativo.

Un triunfo que confirma el fenómeno

Más allá del reconocimiento de la industria, Golden se convirtió en uno de los temas más escuchados y comentados de 2025, destacando por su energía pop y su conexión con el universo del K-pop que propone la película. El premio se suma a una racha ganadora para Las guerreras K-pop, que semanas atrás ya había sido distinguida en los Critics Choice Awards y que también compite con fuerza en los premios Annie.

Éxito en premios y en audiencia

Las guerreras K-pop —título original KPop Demon Hunters— se transformó en una de las películas originales más vistas en la historia de Netflix, liderando rankings de visualizaciones en decenas de países y consolidando su impacto entre audiencias jóvenes.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolos del K-pop que, cuando no están llenando estadios, ocultan un gran secreto: son cazadoras de demonios. Su misión es proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales. Ahora, deberán enfrentarse a su mayor desafío: una misteriosa boy band que en realidad está compuesta por demonios disfrazados.

Con el Globo de Oro a mejor canción original, Golden reafirma su lugar como uno de los grandes momentos musicales del cine reciente y fortalece el camino de la película en una temporada de premios que sigue sumando reconocimientos.

