Los X-Men se suman a 'Avengers: Doomsday': Xavier, Magneto y Cíclope aparecen en nuevo teaser [VIDEO]

Los X-Men se suman oficialmente a Avengers: Doomsday tras el nuevo adelanto de la película que ya está disponible en las plataformas de Marvel, confirmando así la aparición del profesor Charles Xavier, interpretado por Patrick Stewart; Magneto, a cargo de Ian McKellen; y Cíclope, encarnado por James Marsden.

Este elenco logró gran popularidad en la trilogía de X-Men estrenada a inicios de los años 2000. En ese mismo periodo, Hugh Jackman dio vida a Wolverine, personaje que más adelante lo llevó a incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel en Deadpool & Wolverine.

Stewart, por su parte, tuvo una aparición reciente en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, donde interpretó a una versión alternativa de Xavier. Aunque el trío ya había tenido participaciones especiales en X-Men: Días del futuro pasado, esta será la primera vez que compartan pantalla con los Avengers.

El nuevo teaser de Avengers: Doomsday

El nuevo teaser de Avengers: Doomsday inicia con imágenes de la antigua 'Escuela para Jóvenes Talentos de Xavier', el lugar que durante años funcionó como base de los X-Men. En ese escenario, Magneto pronuncia un mensaje: "La muerte nos alcanza a todos. Es todo lo que sé. La pregunta no es '¿te has preparado para morir?'. La pregunta es '¿quién vas a ser cuando cierres los ojos?'".

A continuación, se muestran elementos que remiten a otros momentos de la saga, como una pieza de ajedrez flotando, en referencia al desenlace de X-Men: La batalla final. Poco después, Xavier y Magneto vuelven a encontrarse frente a frente. Luego prosigue una breve pausa para la impactante aparición de Cíclope, quien dispara un potente rayo de energía roja desde su visor.

En otra secuencia, se distingue una enorme figura avanzando en la distancia, lo que sugiere la posible presencia de un Sentinel, los conocidos robots diseñados para cazar mutantes, considerados entre los antagonistas de los X-Men.

El elenco de Avengers: Doomsday

Además de Stewart, McKellen y Marsden, la película contará con el regreso de otros personajes del universo mutante; entre ellos, Kelsey Grammer como Bestia, Alan Cumming como Nightcrawler, Channing Tatum como Gambito y Rebecca Romijn como Mística.

A ellos se sumarán figuras del lado de los Avengers, entre ellas Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke y Simu Liu.

La producción también integrará a los actores de Los Cuatro Fantásticos como Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

En paralelo, participarán los integrantes del equipo de Thunderbolts, con Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman, ampliando así el cruce entre distintas franquicias del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).