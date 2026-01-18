‘Avengers: Doomsday’: Marvel rompe récords con avances que superan los mil millones de visualizaciones combinadas

La cifra resulta inédita para una campaña sin apoyo de transmisiones televisivas. La nueva película de los Vengadores llegará a los cines en diciembre de 2026.

Marvel Studios ha marcado un nuevo hito en su estrategia de promoción. Los cuatro avances publicados hasta ahora de Avengers: Doomsday han superado, de forma conjunta, los mil millones de visualizaciones, una cifra récord considerando que no estuvieron vinculados a ningún evento televisivo de gran alcance.

La noticia fue confirmada el viernes 16 de enero por los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de la película, quienes celebraron el logro a través de sus redes sociales. “Estamos tan emocionados como ustedes… La historia ya ha comenzado… Gracias por más de mil millones de vistas”, escribieron junto a un video que recordaba que la película se estrenará en diciembre de 2026.

¿Cuántas vistas acumulan los avances de Avengers: Doomsday?

Los cuatro avances acumulan cerca de 1.020 millones de reproducciones, obtenidas de manera orgánica en plataformas digitales. Aunque Marvel no ha detallado el rendimiento individual de cada pieza, el número resulta significativo en comparación con otras campañas recientes que sí estuvieron asociadas a transmisiones masivas.

Para dimensionar el impacto, Deadpool y Wolverine alcanzó 365 millones de vistas en 24 horas en 2024, impulsado por su estreno durante el Super Bowl, mientras que Los 4 Fantásticos: Primeros pasos llegó a 202 millones en su primer día gracias a un evento promocional con sus protagonistas.

¿Qué vemos en los avances de Avengers: Doomsday?

El 23 de diciembre llegaron las primeras imágenes vinculadas a la película. En ellas se insinuaba el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, acompañado además por la revelación de que el personaje ahora es padre. “La historia que nos trajo a todos hasta aquí. Siempre iba a volver a esto”, escribieron los directores.

A finales de ese mes, un nuevo adelanto estuvo centrado en Thor, interpretado por Chris Hemsworth, listo para una nueva batalla, pero decidido a regresar con vida junto a su hija adoptiva, la pequeña Love. "Cuando incluso un dios debe rezar por fuerza", fue el mensaje que acompañó las imágenes.

Ya en enero, el tercer avance apeló a la nostalgia con el regreso de personajes emblemáticos de la saga clásica X-Men, ahora integrados al MCU. El clip mostró a Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y a Cíclope (James Marsden). “¿Quién serás… cuando cierres los ojos?”, escribieron los Russo.

El cuarto y más reciente adelanto confirmó la llegada de Los Cuatro Fantásticos a Wakanda, marcando su primer encuentro con personajes del MCU. En las imágenes aparecen M’Baku (Winston Duke), Shuri (Letitia Wright), Namor (Tenoch Huerta Mejía) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

El mensaje de los hermanos Russo

Tras este último lanzamiento, los directores subrayaron un punto clave para los fans de la saga: “Lo que han estado viendo durante las últimas cuatro semanas no son teasers ni tráilers. Son historias”.

En esa misma línea, Joe Russo explicó a Empire que cada uno de los adelantos forma parte de "una historia más grande". “Cada uno de estos avances contiene información narrativa. Doomsday ya ha comenzado”, señaló.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Tras varios ajustes en el calendario de estrenos, Marvel confirmó que la película llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el 17 de diciembre de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará un día después, el 18 de diciembre.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis