‘Zootopia 2’ supera a ‘Intensa-Mente 2’ y se convierte en la película animada de Hollywood más taquillera de la historia

Desde su estreno, la cinta animada de Disney no ha dejado de romper récords y ahora alcanzó los 1.700 millones de dólares en taquilla global.

Zootopia 2 sigue saltando de récord en récord. La secuela de Disney ha alcanzado una recaudación global de 1.700 millones de dólares, superando a Intensa-Mente 2 (2024), que había cerrado su paso por los cines con 1.690 millones, y se consolida así como la película animada de Hollywood más taquillera de todos los tiempos.

A nivel global, el mayor éxito animado continúa siendo Ne Zha 2, el fenómeno chino que supera los 2.200 millones de dólares en taquilla. Aun así, el logro de Zootopia 2 representa un récord histórico para la animación producida en Estados Unidos.

Con estas cifras, la película dirigida por Jared Bush y Byron Howard se ubica además como el noveno estreno más taquillero de la historia del cine, por detrás de títulos como Spider-Man: Sin camino a casa (1.900 millones) y Avengers: Infinity War (2.000 millones).

Mira el tráiler de Zootopia 2 a continuación...

¿Qué récords ha roto Zootopia 2?

“Este logro pertenece, ante todo, a los fans de todo el mundo, cuyo entusiasmo lo hizo posible”, señaló Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, en un comunicado compartido por Variety. “Estamos profundamente orgullosos de nuestros cineastas y de todo el equipo de Walt Disney Animation Studios por crear una película que conecta de forma tan poderosa con el público”.

Desde su estreno en noviembre, la cinta no ha dejado de sumar récords. Además de convertirse en la película animada de Hollywood más exitosa de la historia, es la segunda película animada más taquillera a nivel mundial, solo por detrás de Ne Zha 2.

También logró el mayor estreno global de 2025, el mejor debut mundial para una secuela animada y el lanzamiento animado más grande en la historia de Disney. Con ello, Zootopia 2 consolida el poder de la franquicia casi una década después del estreno de la película original.

¿De qué trata Zootopia 2?

A casi una década del estreno de la primera película, Disney regresa a la vibrante metrópoli animal con una secuela que expande el universo original, presenta nuevas especies y pone a prueba la amistad entre Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman), ahora convertidos en una dupla policial. A ellos se suma Gary De’Snake (Ke Huy Quan), un misterioso y carismático reptil cuya llegada amenaza con alterar el orden de toda la ciudad.

¿Por qué tardó tanto Zootopia 2?

La primera entrega, allá por 2016, fue un éxito inmediato. Además de superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla, recibió aclamación universal por su animación, su mensaje sobre la integración y su humor; sin olvidar que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el Annie. No era de extrañar, entonces, que Disney planeara una secuela. Pero, ¿por qué demoró tanto?

“Entre la Zootopia original y esta película, trabajamos en Encanto”, recuerda Bush en conversación con RPP. “Todas nuestras películas toman de tres a cinco años. Es el tiempo natural. Pero estábamos emocionados de volver a este mundo tan divertido, que nos permite hablar sobre la naturaleza humana a través del entretenimiento, pero con la esperanza de hacer pensar a la gente”.

¿Dónde ver Zootopia 2?

La película animada llegó a los cines de Latinoamérica el jueves 27 de noviembre de 2025, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenó un día antes, el miércoles 26, para aprovechar el fin de semana largo por Acción de Gracias.

Además, desde 2016, la primera Zootopia forma parte del catálogo de Disney+. En la plataforma también está disponible Zootopia+, una serie de seis cortos estrenada en 2022 que amplía el universo de la metrópoli animal y explora historias de personajes secundarios.

