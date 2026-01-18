Oscar 2026: dónde, cuándo y cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones a los premios

Los nominados a los Oscar 2026 se darán a conocer este jueves 22 de enero. La gala se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles y marcará el cierre de la temporada de premios.

La cuenta regresiva para la gran noche del cine ya comenzó. Pero, antes de la ceremonia de los Premios Oscar 2026, es momento de conocer qué películas, actores y especialistas competirán en la edición número 98 de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El anuncio oficial de los nominados se realizará mediante una ceremonia virtual, que será conducida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, y que marcará el inicio de la etapa final rumbo a la preciada estatuilla dorada.

¿Cuándo se anuncian los nominados al Oscar 2026?

La revelación de los nominados tendrá lugar el jueves 22 de enero de 2026, una fecha clave dentro del calendario de la temporada de premios.

La transmisión comenzará a las 8:30 a.m. (hora del Este) y 5:30 a.m. (hora del Pacífico), cuando se darán a conocer las primeras nueve categorías. Minutos después, a las 8:41 a.m. ET / 5:41 a.m. PT, se anunciarán las 15 categorías restantes.

Horarios en Latinoamérica:

7:30 a.m. : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 8:30 a.m. : Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

: Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 10:30 a.m.: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil

¿Dónde ver el anuncio de los nominados al Oscar 2026?

El anuncio podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de las plataformas oficiales de la Academia, Oscar.com y Oscars.org, así como en los canales oficiales de los Premios Oscar en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook.

Además, la ceremonia será transmitida por el programa Good Morning America de ABC y estará disponible en las plataformas ABC News Live, Hulu y Disney+.

¿Quiénes parten como favoritos rumbo al Oscar 2026?

En diciembre de 2025, la Academia publicó la shortlist oficial, la lista preliminar de producciones que continúan en competencia en 12 de las 24 categorías.

Hasta el momento, Wicked: Por siempre (Wicked: For Good) y Pecadores (Sinners) encabezan las menciones, con ocho cada una. Les siguen Frankenstein, con seis, y Una batalla tras otra (One Battle After Another), Sirat y F1: La película, con cinco menciones cada una.

También destacan Avatar: Fuego y cenizas y Marty Supremo, con cuatro opciones de avanzar a la nominación final, además de títulos como Valor sentimental, Train Dreams y Tron: Ares.

En la categoría de Mejor Película Internacional, la cinta brasileña El agente secreto figura entre las favoritas tras su triunfo en los recientes Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

Todas las categorías del Oscar 2026

La Academia confirmó que esta edición contará con 24 categorías, cada una con cinco nominados, a excepción de Mejor Película, que podrá tener hasta diez contendientes. Además, este año se estrena la categoría Mejor Casting.

Lista completa:

Mejor Película

Mejor Director

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Guion Original

Mejor Guion Adaptado

Mejor Película Internacional

Mejor Película Animada

Mejor Largometraje Documental

Mejor Cortometraje Documental

Mejor Cortometraje de Live Action

Mejor Cortometraje Animado

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Canción Original

Mejor Sonido

Mejor Edición

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejores Efectos Visuales

Mejor Casting

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

La gala será transmitida en vivo por ABC y llegará a más de 200 territorios alrededor del mundo. En Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

