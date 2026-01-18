Oscar 2026: dónde, cuándo y cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones a los premios

La cuenta regresiva para la gran noche del cine ya comenzó. Pero, antes de la ceremonia de los Premios Oscar 2026, es momento de conocer qué películas, actores y especialistas competirán en la edición número 98 de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
El anuncio oficial de los nominados se realizará mediante una ceremonia virtual, que será conducida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, y que marcará el inicio de la etapa final rumbo a la preciada estatuilla dorada.
¿Cuándo se anuncian los nominados al Oscar 2026?
La revelación de los nominados tendrá lugar el jueves 22 de enero de 2026, una fecha clave dentro del calendario de la temporada de premios.
La transmisión comenzará a las 8:30 a.m. (hora del Este) y 5:30 a.m. (hora del Pacífico), cuando se darán a conocer las primeras nueve categorías. Minutos después, a las 8:41 a.m. ET / 5:41 a.m. PT, se anunciarán las 15 categorías restantes.
Horarios en Latinoamérica:
- 7:30 a.m.: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
- 8:30 a.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
- 10:30 a.m.: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil
¿Dónde ver el anuncio de los nominados al Oscar 2026?
El anuncio podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de las plataformas oficiales de la Academia, Oscar.com y Oscars.org, así como en los canales oficiales de los Premios Oscar en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook.
Además, la ceremonia será transmitida por el programa Good Morning America de ABC y estará disponible en las plataformas ABC News Live, Hulu y Disney+.
¿Quiénes parten como favoritos rumbo al Oscar 2026?
En diciembre de 2025, la Academia publicó la shortlist oficial, la lista preliminar de producciones que continúan en competencia en 12 de las 24 categorías.
Hasta el momento, Wicked: Por siempre (Wicked: For Good) y Pecadores (Sinners) encabezan las menciones, con ocho cada una. Les siguen Frankenstein, con seis, y Una batalla tras otra (One Battle After Another), Sirat y F1: La película, con cinco menciones cada una.
También destacan Avatar: Fuego y cenizas y Marty Supremo, con cuatro opciones de avanzar a la nominación final, además de títulos como Valor sentimental, Train Dreams y Tron: Ares.
En la categoría de Mejor Película Internacional, la cinta brasileña El agente secreto figura entre las favoritas tras su triunfo en los recientes Globos de Oro y los Critics Choice Awards.
Todas las categorías del Oscar 2026
La Academia confirmó que esta edición contará con 24 categorías, cada una con cinco nominados, a excepción de Mejor Película, que podrá tener hasta diez contendientes. Además, este año se estrena la categoría Mejor Casting.
Lista completa:
- Mejor Película
- Mejor Director
- Mejor Actor
- Mejor Actriz
- Mejor Actor de Reparto
- Mejor Actriz de Reparto
- Mejor Guion Original
- Mejor Guion Adaptado
- Mejor Película Internacional
- Mejor Película Animada
- Mejor Largometraje Documental
- Mejor Cortometraje Documental
- Mejor Cortometraje de Live Action
- Mejor Cortometraje Animado
- Mejor Banda Sonora Original
- Mejor Canción Original
- Mejor Sonido
- Mejor Edición
- Mejor Fotografía
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Diseño de Vestuario
- Mejor Maquillaje y Peinado
- Mejores Efectos Visuales
- Mejor Casting
¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?
La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.
La gala será transmitida en vivo por ABC y llegará a más de 200 territorios alrededor del mundo. En Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.