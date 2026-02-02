Vin Diesel confirma el estreno de 'Fast Forever', la película con la que cerrará la franquicia 'Rápidos y Furiosos'

La saga Rápidos y Furiosos ya tiene fecha de despedida. Vin Diesel anunció el título y el estreno de la que será la última entrega de la franquicia.

La familia de Rápidos y furiosos ya tiene fecha para volver a la gran pantalla… y también para decir adiós. Vin Diesel confirmó a través de sus redes sociales que la undécima película de la saga, y la que marcará su cierre definitivo, se estrenará en cines dentro de tres años. La cinta, conocida hasta ahora como Fast & Furious 11, llevará oficialmente el título de Fast Forever.

El anuncio llegó acompañado de un mensaje cargado de nostalgia. “Nadie dijo que el camino sería fácil… pero es nuestro. Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado… Y un legado… dura para siempre”, escribió Diesel junto a una imagen que conecta la primera película de 2001 con la figura de Paul Walker, el recordado actor que dio vida a Brian O’Conner y cuya ausencia, tras su fallecimiento en 2013, sigue siendo clave en la historia de la franquicia.

¿Cuándo se estrenará Fast Forever?

En la misma publicación, Vin Diesel reveló que Fast Forever llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el viernes 17 de marzo de 2028. Será la undécima entrega de la saga principal, sin contar los spin-off. La película anterior, Rápidos y Furiosos X, se estrenó en 2023, por lo que el cierre llegará cinco años después.

Diesel volverá a liderar un reparto que reúne a varios rostros emblemáticos de la franquicia como Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang y Jason Statham. A ellos se suman nombres de peso como Brie Larson, Charlize Theron, Gal Gadot, Helen Mirren, Daniela Melchior, Alan Ritchson y Jason Momoa.

¿Cristiano Ronaldo en Fast Forever?

Uno de los rumores más comentados en torno a esta última película tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo. En diciembre, Vin Diesel publicó una imagen junto al futbolista portugués y dejó entrever que su participación en la saga ya fue considerada seriamente.

“Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast… tengo que decirles que es real. Escribimos un papel pensando en él… Cristiano”, aseguró el actor, alimentando la expectativa sobre una posible aparición del astro del fútbol en el cierre definitivo de la franquicia.

