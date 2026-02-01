'The Toxic Avenger': fecha de estreno, elenco, tráiler y todo sobre el regreso del héroe más radiactivo con Peter Dinklage

El icónico antihéroe del cine regresa a la pantalla grande, esta vez con Peter Dinklage, y llega a los cines de Latinoamérica el 5 de febrero.

El héroe más tóxico, salvaje e inesperado del cine está de vuelta. The Toxic Avenger, dirigida por Macon Blair, marca el regreso del clásico de culto con una versión renovada que combina acción, humor negro y una ácida crítica social. La película se estrena en los cines de Latinoamérica este 5 de febrero.

Esta nueva adaptación reimagina la historia original con una mirada contemporánea, sin perder el espíritu irreverente que convirtió al personaje en un ícono del cine independiente. The Toxic Avenger debutó en el cine con la cinta homónima de 1984 y tuvo tres secuelas más, la última estrenada en 2000.

¿De qué trata The Toxic Avenger?

La historia sigue a Winston Gooze, un conserje explotado y marginado cuya vida cambia para siempre tras sufrir un catastrófico accidente tóxico. El incidente lo transforma en The Toxic Avenger, un antihéroe mutante que deberá pasar de paria social a inesperado salvador. Convertido en Toxie, Winston se enfrenta a poderosos magnates corporativos y fuerzas corruptas que amenazan con destruir su comunidad y poner en peligro a quienes más ama: su hijo, sus amigos y su hogar.

¿Quiénes actúan en The Toxic Avenger?

El reparto combina grandes nombres de Hollywood con nuevos talentos:

Peter Dinklage como Winston Gooze / The Toxic Avenger (voz)

como Winston Gooze / The Toxic Avenger (voz) Luisa Guerreiro como The Toxic Avenger / Toxie

como The Toxic Avenger / Toxie Jacob Tremblay como Wade

como Wade Taylor Paige como JJ Doherty

como JJ Doherty Kevin Bacon como Bob Garbinger

como Bob Garbinger Elijah Wood como Fritz Garbinger

como Fritz Garbinger Sarah Niles como la alcaldesa Togar

como la alcaldesa Togar Julia Davis como Kissy Sturmevan

como Kissy Sturmevan Julian Kostov como Budd Berserk

como Budd Berserk Jonny Coyne como Thad Barkabus

¿Qué dicen las críticas de The Toxic Avenger?

La película ha tenido una buena recepción por parte de la crítica especializada. En Rotten Tomatoes, la cinta alcanza un 86% de reseñas positivas. El consenso del sitio señala: “Como la original, The Toxic Avenger no es para todos, pero quienes busquen una experiencia extremadamente sangrienta y absurdamente divertida no saldrán decepcionados”. Por su parte, Metacritic le otorgó una puntuación de 65/100, basada en 21 críticas, calificándola como una producción de recepción generalmente favorable.

¿Cuándo se estrena The Toxic Avenger?

The Toxic Avenger tuvo su estreno mundial en el Fantastic Fest de Austin en septiembre de 2023. Luego pasó por el Beyond Fest de Los Ángeles y, un mes después, llegó al circuito internacional durante la edición 56 del Festival de Cine de Sitges. Ahora, el público latinoamericano podrá disfrutarla en los cines desde este 5 de febrero.

