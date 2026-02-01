Grammy 2026: Steven Spielberg entra en el exclusivo club EGOT tras ganar su primer gramófono

El legendario cineasta hace historia y completa el cuarteto Emmy, Grammy, Oscar y Tony gracias al documental Music By John Williams.

Steven Spielberg acaba de sumar otro logro a una carrera irrepetible. Este domingo, el célebre director, productor y guionista estadounidense se unió oficialmente al selecto club de los EGOT —artistas que han ganado Emmy, Grammy, Oscar y Tony— al obtener su primer Grammy en la categoría de mejor película musical por el documental Music By John Williams.

Con este reconocimiento de la Academia de la Grabación, Spielberg completa el cuarteto de premios más prestigioso del mundo del espectáculo, consolidando un legado que atraviesa cine, televisión, música y teatro. El documental, centrado en la obra del compositor que ha musicalizado gran parte de su filmografía, fue clave para que el cineasta cerrara este histórico círculo.

Una carrera que culmina en EGOT

A lo largo de casi seis décadas dedicadas al cine, Spielberg ha ganado tres premios Oscar competitivos: dos por La lista de Schindler (mejor película y mejor director) y uno a dirección por Salvando al soldado Ryan. Además, recibió el Premio Irving G. Thalberg, un honor especial que reconoce a productores cuya obra mantiene una calidad excepcional a lo largo del tiempo.

En televisión, su impacto ha sido igual de contundente. Spielberg ha obtenido 12 premios Emmy como productor ejecutivo a través de Amblin Television, con títulos emblemáticos como Band of Brothers, Taken, The Pacific y Animaniacs.

Su incursión en Broadway llegó más recientemente, pero no pasó desapercibida. En 2022, ganó su primer Tony como productor del musical A Strange Loop, que se llevó el premio a mejor musical, marcando su entrada al mundo del teatro con el mismo éxito que en el cine.

Con su victoria en los Grammy 2026, Spielberg se suma a un grupo verdaderamente exclusivo que incluye a figuras como Whoopi Goldberg, Viola Davis, Jennifer Hudson, John Legend y Elton John, quien alcanzó el EGOT el año pasado tras ganar un Emmy por su documental Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium.

