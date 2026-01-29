The Beatles: primer vistazo a Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson como el cuarteto de Liverpool

Las primeras imágenes oficiales revelan cómo lucirán los actores que interpretarán a John, Paul, George y Ringo en el ambicioso proyecto cinematográfico dirigido por Sam Mendes.

Los fans de The Beatles ya pueden emocionarse. Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson ofrecieron el primer vistazo a cómo lucirán convertidos en el legendario cuarteto de Liverpool, en las primeras imágenes del ambicioso proyecto cinematográfico que prepara el director Sam Mendes.

Las fotografías fueron compartidas por el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), institución cofundada por Paul McCartney en 1996. A través de sus redes sociales, el instituto difundió una serie de postales captadas durante el rodaje del ambicioso proyecto cinematográfico, que por ahora lleva el título The Beatles – A Four-Film Cinematic Event.

El reparto fue presentado oficialmente en abril de 2025 durante la CinemaCon, donde Mendes confirmó qué actor interpretará a cada integrante de la banda: Paul Mescal será Paul McCartney, Harris Dickinson interpretará a John Lennon, Joseph Quinn dará vida a George Harrison y Barry Keoghan encarnará a Ringo Starr.

Las primeras imágenes de las próximas películas de The Beatles, difundidas esta semana, han sido celebradas por los fans.Fuente: Instagram: @lipaliverpool

Las primeras imágenes de las películas de The Beatles

Una de las imágenes muestra a Paul Mescal como un joven Paul McCartney, con los inconfundibles muros de ladrillo del Cavern Club de fondo, el mítico local donde comenzó la historia de la banda.

Otra postal deja ver a Barry Keoghan como Ringo Starr, vestido con una camisa de lunares en blanco y negro y una corbata psicodélica, con audífonos colgando del cuello, evocando la época de la grabación del White Album en 1968.

Joseph Quinn aparece caracterizado como George Harrison en una etapa más madura, con barba y cabello largo, mientras que Harris Dickinson luce el clásico look de John Lennon de finales de los años 60, con chaqueta de mezclilla y gafas redondas.

LIPA acompañó las imágenes con el mensaje: “Hemos recibido postales exclusivas que promocionan las nuevas películas de The Beatles. Las hemos escondido alrededor del instituto para que los estudiantes las encuentren”.

The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.



Harris Dickinson (John Lennon)

Paul Mescal (Paul McCartney)

Barry Keoghan (Ringo Starr)

Joseph Quinn (George Harrison)



In theatres April 2028. #TheBeatlesFourFilmCinematicEvent pic.twitter.com/mREL0nPcfC — Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025

Barry Keoghan sorprende con un look muy Ringo Starr

Más allá de las imágenes oficiales, Barry Keoghan llamó la atención al aparecer recientemente en público con un nuevo peinado que recuerda claramente al icónico mop-top de Ringo Starr en los años 60.

El actor irlandés asistió a una función especial de su película Crime 101 en Londres con el cabello mucho más largo de lo habitual, peinado en un corte voluminoso. El look reforzó la expectativa por su interpretación del baterista de The Beatles.

El actor irlandés Barry Keoghan sorprendió al aparecer con un look muy similar al de Ringo Starr durante la premiere de la película 'Crime 101'.Fuente: Instagram: @sonypicturesuk

¿Cuándo se estrenan las películas de The Beatles?

Durante la CinemaCon 2025, Sam Mendes explicó que el proyecto busca ofrecer una mirada más profunda e íntima del grupo: “Es una oportunidad para comprenderlos más profundamente”.

Este será el primer largometraje narrativo que cuenta con los derechos del extenso catálogo musical de The Beatles, incluyendo clásicos como Let It Be, Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus y Yellow Submarine.

Las cuatro películas de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event se estrenarán en abril de 2028. Por ahora, no se ha confirmado si llegarán de manera simultánea o escalonada a lo largo del mes.