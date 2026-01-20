‘High School Musical’: qué fue de sus estrellas a 20 años del estreno

Mientras Zac Efron y Vanessa Hudgens han seguido activos en la industria, del resto del elenco se conoce menos, aunque Ashley Tisdale ha vuelto a ocupar titulares recientemente.

El viernes 20 de enero de 2006, Disney Channel estrenó lo que se convertiría en una de sus franquicias más exitosas: High School Musical. Sí, han pasado 20 años desde que unos jovencísimos Zac Efron y Vanessa Hudgens conquistaron a millones de fans con números musicales pegajosos, romances adolescentes y sueños de secundaria en East High School.

Aunque ambos ya tenían experiencia previa, fue esta película la que catapultó a Zac y Vanessa a la fama mundial como Troy Bolton, la estrella del básquet, y Gabriella Montez, la genio de las matemáticas. Sus mundos chocaban, las amistades se tambaleaban y los romances florecían, cambiando para siempre la vida de sus protagonistas, dentro y fuera de la pantalla.

Junto a ellos brillaba un elenco que terminó de darle identidad a la saga: Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman. ¿Qué fue de todos ellos dos décadas después? Aquí te lo contamos.

Zac Efron como Troy Bolton

Aunque ya había actuado antes, High School Musical convirtió a Zac Efron (38) en un fenómeno global. Tenía solo 19 años cuando se transformó en el capitán del equipo de básquet y el galán adolescente por excelencia.

Curiosamente, en la primera película su voz cantada fue doblada por Drew Seeley debido a temas de agenda y exigencias vocales. A partir de la segunda entrega, Efron interpretó todas sus canciones, aunque Seeley volvió a reemplazarlo durante la gira del musical.

Su carrera ha tenido altos y bajos: ganó el SAG Award y el Critics Choice junto al elenco de Hairspray (2008), un Emmy en 2021 por Down to Earth with Zac Efron(2020), pero también fue “premiado” con dos Razzies por New Year’s Eve (2011) y Baywatch (2017).

Hoy, el eterno Troy Bolton es un actor consolidado. Sorprendió en Ted Bundy: Durmiendo con el asesino (2019), brilló en El gran showman (2017) y recibió elogios unánimes por su papel en Garra de hierro (2023), confirmando que su transición de ídolo juvenil a actor de peso es un hecho.

Vanessa Hudgens como Gabriella Montez

Vanessa Hudgens (37) tenía 18 años cuando se estrenó la película. Aunque ya había actuado desde niña, High School Musical la convirtió en una estrella global.

Un año después, su carrera se vio sacudida por la filtración de fotos privadas, un episodio que marcó su relación con Disney y con la opinión pública. Incluso se especuló con su salida de la tercera película, en un contexto social que juzgó duramente a la actriz.

Lejos de quedarse anclada en esa imagen, Hudgens exploró el cine independiente en Spring Breakers (2012), brilló en musicales televisivos como Grease: Live! (2016) y destacó en Tick, Tick… Boom! (2021). También debutó en Broadway con Gigi y se convirtió en empresaria y referente de moda.

Ashley Tisdale como Sharpay Evans

Sharpay fue tan amada como odiada. Ashley Tisdale (40) era la más conocida del elenco gracias a la serie Zack y Cody: Gemelos en acción y fue la única en protagonizar un spin-off: La fabulosa aventura de Sharpay (2011).

Desde 2007 presta su voz a Candace en Phineas y Ferb y ha construido una sólida carrera como productora, además de lanzar su marca de bienestar Frenshe.

En semanas recientes volvió a ser noticia por un artículo en The Cut, donde relató su experiencia en un grupo de madres “tóxico” conformado por celebridades, entre ellas Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor, generando un intenso debate en redes.

Lucas Grabeel como Ryan Evans

Lucas Grabeel (41) interpretó al carismático Ryan. Tras la saga, tuvo un papel destacado en la serie Cambiadas al nacer y desarrolló una sólida carrera en doblaje.

Regresó al personaje en High School Musical: El musical: La serie, donde se confirmó oficialmente que Ryan era gay, una revelación celebrada por el fandom.

Corbin Bleu como Chad Danforth

Corbin Bleu (36) pasó del básquet a Broadway. Tras High School Musical, participó en Jump In! (2007) y Hannah Montana, pero encontró su verdadero lugar en el teatro musical.

Ha protagonizado In the Heights, Anything Goes y Kiss Me, Kate, ganó el Chita Rivera Award y fue finalista en Dancing with the Stars. Está casado con la actriz Sasha Clements desde hace nueve años.

Monique Coleman como Taylor McKessie

Monique Coleman (45) dio vida a la brillante Taylor. Años después denunció la falta de apoyo durante la promoción de la tercera película.

Desde entonces, combinó la actuación con el activismo: fue nombrada Campeona de la Juventud de la ONU y creó la plataforma Gimme Mo’, dedicada a empoderar a jóvenes. Por este trabajo recibió una nominación al Emmy.

