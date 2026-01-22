He-Man y Skeletor se enfrentan en el primer tráiler de acción real de 'Masters of the Universe'

Amazon MGM presentó el tráiler oficial de Amos del Universo (Masters of the Universe), la adaptación en acción real dirigida por Travis Knight basada en la serie animada de Mattel He-Man y los Amos del Universo. La película es protagonizada por Nicholas Galitzine, quien interpreta a He-Man, el guerrero que empuña la espada del poder y defiende el planeta Eternia.

La trama de la película sigue a He-Man en su enfrentamiento contra Skeletor, interpretado por Jared Leto, y las fuerzas que lo acompañan en su intento por dominar Eternia. El adelanto muestra el primer vistazo al conflicto principal de la película y a la recreación de ese universo que marcó a varias generaciones.

El elenco de Amos del Universo

El elenco principal de Amos del Universo (Masters of the Universe) incluye a Camila Mendes en el papel de Teela, Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccarin como La Hechicera e Idris Elba como Duncan. Completan el reparto James Purefoy como el Rey Randor, Charlotte Riley como la Reina Marlena, Sam C. Wilson como Trap Jaw y Sasheer Zamata como Suzie. Asimismo, participan Jóhannes Haukur Jóhannesson, Hafthor Bjornsson, Kojo Attah, John Xue Zhang y Christian Vunipola.

La película es una producción conjunta de Metro Goldwyn Mayer, Mattel Films y Escape Artists, y será distribuida por Amazon MGM. El proyecto cuenta con la producción de Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch, quienes han trabajado en su desarrollo desde 2010.

¿Cuándo se estrena Amos del Universo?

Tras un extenso proceso que incluyó cambios de estudios, directores y elenco, Amos del Universo (Masters of the Universe) quedó encaminada en 2023. En febrero de 2024 se confirmó oficialmente a Travis Knight como director y a Chris Butler como guionista. El rodaje principal comenzó en Londres en enero de 2025.

El estreno de Amos del Universo (Masters of the Universe) está programado para el 5 de junio en cines de todo el mundo.