Oscar 2026: Sinners lidera las nominaciones con un récord histórico de 16 candidaturas

Sinners se coronó este jueves como la película más nominada de los Oscar 2026, logrando un récord de 16 candidaturas.

En la categoría principal, la de mejor película, recibieron nominación The Secret Agent, One Battle After Another y Sinners, junto a Frankenstein y Marty Supreme, informó la Academia de Hollywood.

El listado lo completan Bugonia, F1, Hamnet, Train Dreams y Sentimental Value en una carrera cuyo ganador se dará a conocer el próximo 15 de marzo en una gala que se celebrará en Los Ángeles.

Mejor actor y mejor actriz nominados a los Oscar 2026

El brasileño Wagner Moura (The Secret Agent) competirá por el Oscar 2026 a mejor actor junto a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y Michael B. Jordan (Sinners).

En el apartado femenino, se enfrentarán Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Sung Sung Blue) y Renate Reinsve (Sentimental Value) por el galardón de mejor actriz.

Mejor director nominado a los Oscar 2026

El premio a la mejor dirección estará en disputa entre Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Chloé Zhao (Hamnet) y Ryan Coogler (Sinners), junto a Josh Safdie (Marty Supreme) y Joaquim Tier (Sentimental Value).