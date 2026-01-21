Razzies 2026: 'Blanca Nieves' lidera las nominaciones al anti-Oscar, los premios a lo peor del cine

Llegó uno de los momentos más comentados —y temidos— de la temporada de premios. Los Golden Raspberry Awards, más conocidos como los Razzie o los anti-Oscar, anunciaron este miércoles la lista de sus nominados para 2026, dejando en claro que una de las películas que menos convenció en 2025 fue Blanca Nieves.
La cinta protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot acumuló seis nominaciones, entre ellas Peor Película, Peor Director para Marc Webb y Peor Guion. Además, marcó un precedente con una nominación conjunta para los siete enanos artificiales, tanto en Peor Actor de Reparto como en Peor Combo en Pantalla, y también fue incluida en la categoría Peor remake, secuela o reboot.
Con la misma cantidad de nominaciones aparece La guerra de los mundos (War of the Worlds, en inglés) dirigida por Rich Lee, mientras que Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31 obtuvieron cinco menciones cada una, consolidándose como otras de las producciones más “celebradas” por los Razzie este año.
Sylvester Stallone rompe su propio récord
Uno de los nombres recurrentes de los Razzie volvió a decir presente. Sylvester Stallone fue nominado a Peor Actor de Reparto por su papel del agente Chester en Alarum, ampliando así su propio récord histórico: suma 41 nominaciones a lo largo de su carrera, lo que lo consolida como el “rey” indiscutible de estos premios.
Esta edición también destaca por la presencia de varios ganadores del Oscar que ahora compiten por una frambuesa dorada. Michelle Yeoh, ganadora del Oscar por Todo en todas partes al mismo tiempo, está nominada a Peor Actriz por Star Trek: Section 31. Ariana DeBose, ganadora del Oscar por West Side Story, figura en la misma categoría por Love Hurts.
A la lista se suman Nicolas Cage, ganador del Oscar por Leaving Las Vegas, y Robert De Niro, doble ganador por El padrino II y Toro salvaje, ambos nominados en los Razzie 2026. Además, con su nominación por Tron: Ares, Jared Leto se convierte en uno de los pocos actores contemporáneos en ser nominado a Peor Actor durante tres años casi consecutivos.
Lista completa de nominados a los Razzies 2026
Peor Película
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- In the Lost Lands
- Blanca Nieves
- War of the Worlds
Peor Director
- Rich Lee – War of the Worlds
- Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Section 31
- Joe y Anthony Russo – The Electric State
- Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb – Blanca Nieves
Peor Actor
- Dave Bautista – In the Lost Lands
- Ice Cube – War of the Worlds
- Scott Eastwood – Alarum
- Jared Leto – Tron: Ares
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Peor Actriz
- Ariana DeBose – Love Hurts
- Milla Jovovich – In the Lost Lands
- Heather Graham – Gunslingers
- Natalie Portman – Fountain of Youth
- Rebel Wilson – Bride Hard
- Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
Peor Actor de Reparto
- Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves
- Nicolas Cage – Gunslingers
- Stephen Dorff – Bride Hard
- Greg Kinnear – Off the Grid
- Sylvester Stallone – Alarum
Peor Actriz de Reparto
- Anna Chlumsky – Bride Hard
- Ema Horvath – The Strangers: Chapter 2
- Kacey Rohl – Star Trek: Section 31
- Scarlet Rose Stallone – Gunslingers
- Isis Valverde – Alarum
Peor Combo en Pantalla
- Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves
- James Corden y Rihanna – Smurfs
- Ice Cube y su cámara de Zoom – War of the Worlds
- Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights
- The Weeknd y su colosal ego – Hurry Up Tomorrow
Peor Remake, Secuela o Reboot
- Five Nights at Freddy’s 2
- I Know What You Did Last Summer
- Smurfs
- Blanca Nieves
- War of the Worlds
Peor Guion
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Blanca Nieves
- Star Trek: Section 31
- War of the Worlds