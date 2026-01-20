Chris Pratt vuelve al thriller de acción con 'Sin piedad': “Fue un reto completamente distinto”

El actor conversa con RPP sobre Sin piedad, la película que lo enfrenta a un juicio controlado por inteligencia artificial en un futuro inquietantemente cercano. Estrena este jueves 22 de enero.

Chris Pratt vuelve a liderar una película de alto voltaje con Sin piedad (Mercy, en inglés), un thriller de ciencia ficción que llega a los cines este jueves 22 de enero. Dirigida por Timur Bekmambetov, la cinta plantea un escenario futurista tan inquietante como cercano: un sistema judicial controlado por inteligencia artificial que decide la vida o muerte de los acusados en cuestión de minutos.

En conversación con RPP, el actor estadounidense habló sobre el ADN noventero de la cinta, el desafío actoral que implicó permanecer prácticamente inmóvil durante gran parte de la historia, su postura frente al uso de la inteligencia artificial en la actuación y, entre risas, su cercanía con Latinoamérica y las ganas pendientes de visitar Perú.

Un homenaje al cine de acción de los 90

En Sin piedad, Chris Pratt interpreta a Chris Raven, un detective de Los Ángeles que despierta atado a una silla, acusado del asesinato de su esposa. Tiene apenas 90 minutos para probar su inocencia ante una jueza de IA (Rebecca Ferguson) antes de ser ejecutado. Todo ocurre en un espacio cerrado, donde el protagonista debe reconstruir los hechos mientras el tiempo corre en su contra.

Para el actor, el espíritu de la película conecta directamente con los grandes thrillers de acción de los años 90. “Es un regreso a esas películas originales, contenidas, de 90 minutos”, explica. Entre sus referencias menciona títulos como Speed (1994), Minority Report (2002) y Memento (2000). “Tiene la adrenalina de Speed, los elementos de inteligencia artificial de Minority Report y ese proceso de descubrimiento personal que recuerda a Memento”.

Aun así, Pratt aclara que Sin piedad se sostiene por sí sola. “Es una pieza muy original, ambientada en un futuro cercano que, por la forma en que vivimos hoy, no se siente tan lejano ni tan imposible”, señala. Ese realismo inquietante es clave en el impacto del filme, que utiliza el formato screenlife —pantallas, cámaras de vigilancia y archivos digitales— como parte central de su narrativa.

Rebecca Ferguson interpreta a la jueza Maddox, una inteligencia artificial encargada de decidir el destino del protagonista en 'Sin piedad'.Fuente: Amazon MGM Studios

El mayor reto para Chris Pratt

Uno de los mayores desafíos de Sin piedad es que gran parte de la película transcurre con el personaje de Chris Pratt inmovilizado en la llamada “Silla de la Piedad”, mientras la cámara se concentra casi por completo en su rostro.

“Fue un reto completamente distinto a lo que estoy acostumbrado”, confiesa el actor. A diferencia de las superproducciones que ha encabezado —entre ellas la trilogía de Guardianes de la Galaxia—, donde las escenas se filman en fragmentos breves que luego se ensamblan en la edición, aquí el proceso se acercó más al teatro. “Hacíamos tomas muy largas. Era como actuar en una obra, no como rodar una película”.

“No estoy acostumbrado a filmar 50 o 60 páginas de una sola vez, atravesando distintos estados: descubrir que tu esposa ha muerto, asumir que tu hija perdió a su madre, enfrentar la posibilidad de haber sido el responsable y, al mismo tiempo, luchar por tu vida”, explica. “Todo eso ocurría prácticamente en una sola toma. Técnica y emocionalmente, fue muy exigente”, concluye.

El elenco de la película también incluye a Annabelle Wallis, Chris Sullivan y Kali Reis, entre otros.Fuente: Amazon MGM Studios

Inteligencia artificial y actuación

En una película que coloca a la inteligencia artificial en el centro del conflicto, era inevitable preguntarle a Chris Pratt por su visión sobre el uso de esta tecnología en la actuación.

El actor es directo: “Todavía no he visto una actuación creada por inteligencia artificial que me parezca realmente convincente”. Aunque ha escuchado historias sobre intérpretes generados por IA, como el caso de Tilly Norwood, se muestra abiertamente escéptico. “Sinceramente, creo que es puro cuento. Me suena a tontería”, dice sin rodeos.

Para Pratt, el valor del actor humano sigue siendo irremplazable. “El esfuerzo y la sensibilidad de los actores son fundamentales para contar buenas historias en el cine, y siempre lo serán”, afirma.

'Sin piedad' plantea un futuro que no parece tan lejano, donde la justicia queda en manos de un sistema gobernado por inteligencia artificial.Fuente: Amazon MGM Studios

Un guiño a Latinoamérica y un mensaje para Perú

La conversación con RPP también dejó espacio para un momento distendido. Al recordarle que en 2018, durante una entrevista con el periodista Maykoll Calderón, aseguró que la selección peruana de fútbol era “el mejor equipo no solo del mundo, sino más allá”, Chris Pratt no dudó en reconocer que visitar Perú “tendría todo el sentido del mundo”.

El actor reafirmó, además, su cercanía con el público latinoamericano y su interés por conocer más de la región. “Me encanta hablar con amigos y fans de Latinoamérica, abrazar sus culturas”, comenta. “Me encantaría ir a Sudamérica y explorar más. He estado en Brasil, pero nunca en Perú, y realmente me gustaría ir”.

Fiel a su estilo, se despide con humor y una promesa improbable: “Quizá la próxima vez me quede en tu casa”, bromea, cerrando la entrevista con una sonrisa.

