La baja priorización de la Asamblea Constituyente, según IPSOS

Desde que Pedro Castillo salió del poder, una de las demandas de los protestantes es la realización de una Asamblea Constituyente. Según una encuesta reciente de IEP, habría aumentado la cantidad de gente que se inclina por la realización de una Asamblea Constituyente con respecto a mayo del 2022. Según esta encuestadora, actualmente el 45% se inclina por hacer reformas parciales a la carta magna y el 40% de la población quisiera cambiar a una Nueva Constitución. Es indudable que las manifestaciones en el sur, y la atención mediática recibida al respecto, han vuelto a colocar en la agenda la realización de una Constituyente. Es posible que los últimos sucesos sean los responsables de haber incrementado la proporción de la ciudadanía favorable a este camino.

Sin embargo, consideramos que el tema de la Asamblea Constituyente no sólo se debe analizar tanto desde el punto de vista del posicionamiento – posiciones a favor o en contra - pero también desde el punto de vista de la relevancia - ¿qué tan importante es para la población? En una reciente pregunta de encuesta que el Centro Wiñaq encargó a IPSOS - enero 2023 -, podemos ver que la realización de una Asamblea Constituyente no ha incrementado en su relevancia con respecto a preguntas similares realizadas en el 2022 y 2021. En la lista de prioridades hacia el gobierno, tan solo 5% de la población buscaría impulsar una Asamblea Constituyente como primera o segunda prioridad. Se le asigna mucha más importancia a luchar contra la corrupción, la delincuencia y la generación de empleo.

| Fuente:

Lo que nos sugieren estos resultados, es que la Asamblea Constituyente no se ha posicionado (aún no al menos) como una solución concreta para las principales preocupaciones de la población. Cuando comparamos la tendencia a través del tiempo realizada por IPSOS, la evolución de la priorización de la Asamblea Constituyente no llega a superar el 10%, inclusive considerando que las encuestas permitían priorizar más de una opción (lo que haría más fácil para una opción superar dicho porcentaje). Sin duda para un porcentaje de la población, especialmente para los que están participando actualmente en las movilizaciones, la Asamblea Constituyente sí es relevante. Sin embargo, no han logrado incrementar la relevancia de su causa para la población a niveles similares a las suyas.

| Fuente:

Por otro lado, preguntamos a través de IPSOS, por qué es que estaría a favor de una Asamblea Constituyente, para evaluar cuáles son los deseos de política pública asociados a dicha Asamblea. Lo que vemos es que al igual que en anteriores mediciones, lo que la población más demanda son mayores medidas punitivas - tanto a corruptos como delincuentes. Estas motivaciones predominan por encima de derechos redistributivos o derechos sociales. Este pedido de salud o educación, son una consecuencia clara de la incapacidad del Estado, tanto nacional como subnacional, de proveer servicios públicos de este tipo. Además, la demanda por incrementar la intervención del Estado en la economía, priorizado especialmente por sectores politizados de la izquierda se encuentran en un segundo plano. Así mismo, mejorar el equilibrio de poderes como, por ejemplo, disminuir el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo - que son muy mencionados por los sectores académicos – tampoco cobran mayor relevancia en las demandas hacia un cambio constitucional absoluto.

| Fuente:

Si algo nos ha enseñado la elección de Pedro Castillo, es que la demanda de cambio en el país es bastante pronunciada. Castillo logró canalizar la demanda de cambio hacia el apoyo de su figura política mediante el factor identitario. Se intentó que el apoyo a Pedro Castillo sea así mismo, canalizado hacia un cambio absoluto en las reglas del país a través de una Asamblea Constituyente. Tanto así, que para algunos sectores de izquierda, Pedro Castillo se convirtió en un mártir cuando dio el golpe de estado y anunció la Asamblea Constituyente fuera del marco de la ley (cuando había fracasado el intento dentro del marco de la ley que realizó en la primera mitad del 2022).

Para un sector de la población, la Asamblea Constituyente - o una Nueva Constitución – es un símbolo de cambio que se busca posicionar a través de la jornada de protestas. Destaca que la demanda más saliente – el aumentar los castigos a corruptos y delincuentes –se puede realizar dentro del actual marco de la ley – a través de modificaciones al Código Penal, pero no hay vehículos políticos que la estén impulsando, ni tienen un símbolo de cambio tan fácil de comprender como el pedido de Asamblea Constituyente.

Los espacios políticos reformistas no ofrecen ninguna opción alineada con la demanda de cambio de la población que haya sido lo suficientemente extendida en la opinión pública. Las reformas políticas que se discuten desde las canteras del centro y la derecha política son variopintas y no tienen consenso dentro de grupos mayoritarios organizados que podrían efectuar un cambio. Además, la baja aprobación del Congreso y la falta de cobertura mediática a lo largo y ancho del país sobre las reformas políticas que se están discutiendo actualmente en miras a una jornada electoral adelantada, no permite que un importante segmento de la población vea su demanda de cambio satisfecha en la actual representación nacional.

Frente a la pregunta de si está de acuerdo o no con convocar a una Asamblea Constituyente, el 69% de los encuestados estaba a favor de realizar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución y 27% en contra. Aunque el punto de comparación es discutible (la pregunta de mayo 22 se refiere específicamente a la propuesta hecha por el presidente Pedro Castillo) nos muestra que la Asamblea Constituyente es una alternativa llamativa y simple que se encuentra en el debate para todos aquellos que quieren un cambio, y esto podría explicar que tiene baja priorización y aceptable favorabilidad: es mejor un cambio hacia lo desconocido que ningún cambio a los ojos de buena parte de la población.

