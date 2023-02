Cuando el impacto de una crisis personal salpica clara- mente a las marcas

El último lanzamiento musical de la cantante colombiana Shakira en colaboración con Bizarrap denominada Music Session #53, que sumada a las otras canciones tituladas “Te felicito” y “Monotonía”, completan la trilogía que además de evidenciar el fin de un matrimonio, han significado un éxito comercial en plataformas como YouTube y Spotify.

Music Session #53 a simple vista puede ser analizada como una canción de despecho. Sin embargo, como señala la propia letra de la canción, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, puesto que la cantante más allá de los comentarios a veces positivos y otros negativos, que genera en sus seguidores y fieles fans, sigue adelante demostrando coraje, ante todo.

La letra de la canción hace mención a 4 marcas: Ferrari, Twigo (Renault), Rolex y Casio. De la siguiente manera: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Y otra frase que dice: Cambiaste un Rolex por un Casio”. Claramente la mención a estas marcas generó una serie de comentarios y memes que de inmediato se fueron viralizando a lo largo de las pocas horas y días del estreno de la canción. Muchas personas, empresas, y marcas se sumaron y aprovecharon para relacionar sus productos, servicios y marcas con las frases más repetidas de la canción como CLARA- MENTE y PIQUE; principalmente.

En el Perú, varias marcas supieron de inmediato subirse a la ola del efecto Music Session #53 como es el caso de la marca Renzo Costa que publicó en sus redes: Clara-mente soy tu cartera favorita. Otras marcas como la empresa de transporte CIVA también se unió y publicó en sus redes: Con tantos viajes, nos puede pasar de una vez en cuando. Perdón que te SAL- PIQUÉ. Las tiendas Plaza Vea también invadieron las redes con el siguiente mensaje: Clara- mente tenemos los verdaderos precios bajos, aprovéchalos para que tu bolsillo no se PIQUE. Empresas de construcción como Besco también aprovecharon la oportunidad y publicaron en sus redes sociales: ¿Cansado de tanta publicidad de depas te SAL- PIQUE? Clara- mente tenemos los mejores precios, aprovéchalos para que tu bolsillo no se PIQUE. Fueron más de 20 las marcas peruanas, y a nivel mundial suman más de 100 las que decidieron ganar ventaja con este hecho.

Como vemos el efecto de esta canción sobrepasó fronteras geográficas y muchas de ellas independientemente del rubro al que se pertenecen no dejaron pasar la oportunidad. El efecto rebote del marketing las atrapó. No sabemos si vendieron más productos o servicios, pero sí sabemos que lograron mayor visibilidad en sus redes sociales, lo cual ahora con tanta información y publicidad que nos invade, no siempre es fácil. En síntesis, ganaron.

El aprendizaje de este hecho es que las marcas necesitan asociar sus nombres a posicionamientos como dice la teoría, pero de vez en cuando algo de sarcasmo e ironía puede también provocar una risa en el consumidor o seguidor de las marcas en redes sociales. Lo que no te perjudica te puede sumar; y hacia ello van las marcas. Todo este efecto ha sido gratuito y muy bien aprovechado.

