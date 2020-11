Turismo sostenible en tiempos de pandemia

La pandemia nos ha traído muchos cambios en nuestras vidas. Necesitamos entender que nuestras vidas no regresarán a la anterior normalidad. Estamos ahora mismo construyendo una nueva normalidad de la que aún no tenemos certeza de sus características, pues la estamos construyendo en el tiempo y de acuerdo a nuestro contexto. Estos cambios implican diversos temas como las nuevas maneras de movilizarnos y el uso de nuevos medios de transporte. De esta manera, vemos por ejemplo que la bicicleta se ha convertido en un nuevo medio de transporte más seguro, pues ayuda a mantener el distanciamiento social; y con seguridad es un medio más sostenible.

Otra manera concreta en la cual podemos utilizar la bicicleta es para realizar turismo sostenible. Esta nueva práctica la podemos convertir en un sano esparcimiento, una manera de relajarnos, de conocer la historia de nuestra propia ciudad, que muchas veces no conocemos. He podido sentir la experiencia como usuario de este nuevo servicio y la verdad resulta muy reconfortante y gratificante. Hoy se están uniendo los amigos para salir de paseo, pero también resulta interesante salir con un guía de turismo que nos explique sobre la historia de la ciudad. He tenido oportunidad de recorrer por las calles de La Molina y hacer un repaso de su historia, sus tradiciones y la manera en cómo esta ha crecido y evolucionado con los años. El recorrido incluyó la visita a la Laguna de La Molina. Otra ruta que he realizado ha sido por San Isidro histórico y hemos tenido oportunidad de reconocer las diversas construcciones arquitectónicas con sus diferentes estilos clásicos y contemporáneos, incluyendo diversas huacas que están en la ciudad y que pocas veces nos detenemos a conocer más a fondo. Existen otras rutas a otros puntos de Lima como el Callao o el Centro. Hay mucho por descubrir en nuestra ciudad. Los motivo a animarse a realizar un recorrido por diversos distritos de Lima y ver la ciudad de una manera diferente. Los domingos son una excelente oportunidad. Con el debido cuidado sanitario y respetando el distanciamiento social hacer turismo local sostenible es una excelente oportunidad.

Les recomiendo @peruvirtualtours, www.facebook.com/Peru.Virtual.Tours

| Fuente: Julianna Ramírez

