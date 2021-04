Voto responsable: este 11 de abril elige bien

Este 11 de abril todos los peruanos estamos llamados a ejercer nuestro derecho de elegir a nuestros próximos congresistas y al nuevo Presidente de la República en un año muy complicado. Sabemos que el contexto es complejo debido a la crisis no solo sanitaria, sino económica y moral en la que vivimos. Pese a ello, no podemos dejar a un costado nuestra responsabilidad como ciudadanos y electores.

El país nos necesita y por ello no podemos elegir no votar. Es un acto democrático y solidario, en beneficio para nuestro país y por ende de todos los peruanos. Para ejercer un voto responsable debemos revisar las hojas de vida de los candidatos y también los planes de gobierno, revisar las redes sociales y visualizar algunos de los debates. Estos espacios son oportunidades muy importantes para conocer a los candidatos.

Este 11 de abril es importante que cumplamos con nuestro deber acudiendo a votar en el horario de votación asignado según el número de orden, para ello es importante revisar el horario sugerido según el último número de DNI, el horario va entre las 9 a.m. y las 7p.m. A las personas con atención especial y embarazadas se les recomienda ir a votar entre las 7 a.m. y las 9 a.m.

| Fuente: Andina

No tengamos temor de ir a votar por la pandemia, pero sí seamos muy responsables. Es muy importante el uso de la mascarilla, si pueden ser dos mascarillas mejor, además del protector facial. Llevar alcohol para usarlo en todo momento que nuestras manos tocan alguna superficie que pueda estar contagiada, el distanciamiento social es vital, así como no hablar con las personas. Además, la ONPE ha pedido que podamos llevar un lapicero azul para evitar compartir el lapicero con otras personas. Si seguimos estas recomendaciones estaremos cumpliendo con nuestro derecho y nuestro deber como ciudadanos responsables.

Para mayor información visite la web de la ONPE:

https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/

Sepa dónde votar y consulte si es miembro de mesa:

https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/

