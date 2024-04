Miguel Grau y la ética democrática

Ya lo dijo Jorge Basadre, en “Perú, Problema y Posibilidad”: “Miguel Grau fué héroe, héroe excelso porque la guerra no le impidió actuar con las más grandes virtudes de la vida civil”. Él fue un hombre de educación sencilla, y buena parte de su formación fue práctica, en labores de marinería, alejada de las digresiones y aulas académicas así como de las confrontaciones partidistas. Sin embargo, cuando la Historia lo puso a prueba, supo desplegar una sabiduría moral que convoca nuestra más alta admiración y que debe seguir interpelándonos en el aquí y en el ahora. Miguel Grau ofrendó su vida a la patria, lo cual es en sí mismo testimonio de gran valía espiritual.

Ante ello, se hace indispensable apelar a nuestra historia nacional para encontrar en ella, y en particular en la conducta de sus personalidades estelares, expresiones éticas que nos permitan recuperar las esencias democráticas. Miguel Grau Seminario, acertadamente calificado como el Peruano del Milenio, es paradigma inspirador para este empeño.

No menos importante dentro de una democracia es la existencia de una cultura e instituciones que promuevan y garanticen la tolerancia, es decir la capacidad social e individual de aceptar y respetar las creencias, prácticas, opiniones y perfiles de los demás, incluso si difieren de las propias. En una sociedad democrática, la tolerancia es indispensable para el intercambio libre, plural y respetuoso de pareceres; y para la inclusión de todos los ciudadanos dentro de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales.

La sostenibilidad de todo régimen democrático requiere el respeto de los fundamentos éticos sobre los que se erige. Las variables políticas y jurídicas alimentan la dinámica democrática, pero aún más esencial es su sustrato ético, pues este es el marco axiológico que dota de significación sustancial a las normas y procedimientos operativos de aquella. El ejercicio de la democracia no puede agotarse con la mera elección periódica de los gobernantes ni con los tires y aflojes de la confrontación política, pues requiere enraizarse sobre una base de principios y valores éticos que son esenciales para que el gobierno sea efectivamente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracias es pues el marco institucional que posibilita y garantiza el ejercicio de nuestros derechos fundamentales y el logro de nuestras aspiraciones de bienestar.

Oscar Schiappa-Pietra Experto en gestión pública y en asuntos internacionales

Catedrático, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Gestión Pública, Kennedy School of Government, Harvard University; Magister en Derecho Internacional y Comparado, George Washington University; Magister en Planeamiento y Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science; Magister en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú; Licenciado en Derecho y Abogado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Candidato a Doctorado, Universidad de Salamanca.