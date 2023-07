¿Deberíamos regular la tecnología digital?

Cuando se construye un puente, no se permite su uso hasta que cumpla con las medidas de seguridad. Cuando se diseña un nuevo producto como un microondas, se realizan pruebas para asegurar que este no vaya a explotar. O cuando se crea un nuevo medicamento, este no se puede distribuir hasta que haya sido aprobado como seguro para el consumo. Los estándares y regulación que protegen que los nuevos productos no hagan daño a las personas es casi una fe ciega que tienen las personas en que el gobierno los proteja. Entonces, ¿por qué existe tan poca regulación en el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial?

Por un lado, los detractores de la regulación argumentan que limitaría la innovación, que el diseño de estas tecnologías es demasiado complejo para ser regulado, y que no existen suficientes pruebas sobre los daños. Sin embargo, cuando ocurren filtraciones masivas sin nuestro consentimiento de información personal como de contacto, de crédito o de salud, las voces de protesta surgen y luego se apagan tras no obtener respuesta.

| Fuente: Unsplash

El que la inteligencia artificial sea compleja no evita que intentemos contener los posibles riesgos que esta trae consigo. Si comenzamos por establecer estándares sobre sus límites, podríamos sembrar la seguridad que necesitamos para poder coexistir con su rápido crecimiento. Sin embargo, esto requiere que personas de diferentes industrias y perfiles estén listas a compartir y escuchar lo que otros han aprendido para poder comenzar una discusión que hasta ahora estamos evitando.

El futuro será cincelado por los nuevos avances en inteligencia artificial, por ello mismo, establecer con anticipación los límites a esta evitaría que el crecimiento económico que la acompaña se vea en peligro en el futuro. Pero, quizás, el mayor riesgo no se encuentra en detener su potencial económico, sino en la ética, en la seguridad, en los sesgos, en la dependencia o en la falta de transparencia que podría ocasionar su uso. ¿Acaso deberíamos continuar utilizándola sin tomar en cuenta los riesgos?