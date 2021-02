Sobre el amor en tiempos de pandemia

“El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo”, nos dice Viktor Frankl en su libro “El hombre en busca de sentido”, cuando estuvo recluido en un campo de concentración nazi, y el amor hacia su esposa (junto con la esperanza de volver a verla) fue una de las fuerzas que lo mantuvieron vivo.

El amor no es una simple emoción, es un sentimiento complejo e intenso de vivo afecto hacia alguien, que implica que a esa persona se le desea todo lo bueno, y al mismo tiempo se le cuide y respete. El amor nos permite crear vínculos duraderos y se va construyendo y consolidando con el tiempo. El amor da sentido a la vida y nos permite disfrutarla. Y no hablo solo del amor de pareja, ya que quienes no la tienen pueden experimentar el amor de distintas formas: el amor entre padres e hijos, el amor entre hermanos, el amor amical, entre otros. A través de cualquier forma de amor, sentimos que hay un otro importante en nuestra vida y asimismo que somos importantes para otro. Así el amor se convierte en una fuente insustituible de salud y bienestar, nos permite compartir experiencias, gustos, estimula la cooperación y nos ayuda a ser más felices en general.



Estamos próximos a celebrar el día de San Valentín y muchas personas lo celebrarán, otras no al plantearse que es un día prefabricado. Si bien San Valentín es una fecha bastante comercial, y para demostrar el amor y el cariño que se tiene hacia una persona no es necesaria una fecha específica porque estos sentimientos se demuestran durante todo el año (o al menos así debería de ser), igual el reflexionar en torno a este día nos puede permitir revalorizar la importancia de los vínculos. Celebrar este día como un recordatorio de la importancia del amor en nuestras vidas y homenajear, engreír, y disfrutar de nuestros seres queridos en esta fecha es totalmente válido. Somos seres sociales por naturaleza, y el amor nos posibilita vincularnos positivamente con los demás. Ahí puede radicar la importancia de celebrar este día, en hacernos conscientes de la importancia del amor en nuestras vidas.

Bajo este contexto de pandemia y cuarentena, va a depender de la situación que se encuentra viviendo cada uno, la manera de vivir este día. Si tenemos la suerte de tener cerca a nuestros seres queridos (hijos, padres, pareja) y de que formen parte de nuestra burbuja social, pues será un día en el que podamos celebrar con ellos. Si por el contrario, la persona se encuentra sola, o separada de algunos de sus seres queridos, pues tendrá que recurrir a la creatividad y a las tecnologías, para poder expresar ese amor y buscar algún momento de encuentro no presencial; la distancia física no tiene por qué ser distancia emocional. Lamentablemente muchas personas están enfermas, o sufriendo por la pérdida de un ser querido. En esos casos, tienen todo el derecho a elegir entre no celebrar, o en rememorar con amor y gratitud (a pesar del dolor) a ese ser querido que ya no está.

Algunas recomendaciones para el día de San Valentín:

Tratar de vivirlo en sintonía con nuestras creencias y nuestra forma de ser. Hay que tener en cuenta que el amor se vive en cada persona de distintas maneras, con distintas sensaciones e intensidades. La manera de expresarlo varía, siendo algunos más cariñosos, otros lo expresan verbalmente, otros a través de acciones (como cuidar al otro o apoyarlo), otros con mensajes, regalos y detalles.

Cada uno debe identificar su forma de expresar amor, y así hacerlo en esta fecha si lo desea. Asimismo, es importante expresar la manera en la que a uno le gusta recibir el afecto, así la otra persona sabrá cómo llegar a nosotros.

Si bien San Valentín puede ser una fecha en la que podemos celebrar el amor, hay que recordar que el amor se va construyendo y fortaleciendo con el tiempo. Recomiendo cuidar y nutrir nuestros vínculos a diario.

Sugerencias de detalles que se pueden realizar (estés cerca o lejos de esa persona especial):

- Tarjetas hechas por uno mismo para expresarle al otro nuestro afecto.

- Cartitas en las que expliquemos al otro nuestro sentir.

- Preparar un álbum (en físico o virtual) con momentos y experiencias vividas con esa persona.

- Dar algún regalo como detalle que simbolice el amor que se siente.

- El frasco de “Por qué te quiero”: En tiras de papel poner en cada una, una razón por la cual quieres a esa persona. Se puede poner diez razones, veinte o las que desees.

- Inventar la letra de una canción con un contenido especial de la relación.

Y cualquier forma creativa que encuentres de manifestar el amor. Estas actividades no solo son destinadas a parejas, se pueden realizar con amigos y familiares. Es una oportunidad de reforzar los vínculos, y también de que florezcan nuevas amistades y retoñen las viejas.

Para terminar, quiero animar a las personas que extrañan a sus seres queridos porque no pueden estar con ellos, a no desalentarse, a mantener la esperanza de que llegará el momento en que podamos decirles TE AMO, con un beso y un abrazo, no solo a través de un teléfono o de una computadora.

