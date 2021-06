¿Quo vadis, Latinoamérica (2)?

A mediados de diciembre de 2019, publiqué en este medio “¿Quo vadis, Latinoamérica?”. Allí, resaltando un artículo de Daniel Cancel aparecido en la revista Bloomberg Businessweek (noviembre 25 de 2019), citaba: “En toda la región, la gente está en revuelta”, “con casi tres docenas de países y más de 600 millones de habitantes, América Latina desafía una fácil generalización, lo que dificulta predecir lo que vendrá después”, y “América Latina es la región más desigual y de menor crecimiento en el mundo en este momento, ofreciendo una clara advertencia para otras partes del mundo con dinámicas similares”. Permítanme citar y glosar algunas notas recientes sobre Latinoamérica:

En la nota informativa del 9 de junio de 2021, la Deutsche Welle (DW) alemana apuntaba lo siguiente: “El Paro Nacional en Colombia completa 41 días, tiempo en que los enfrentamientos entre civiles y miembros de la fuerza pública han desencadenado hechos de violencia que no dejan de aumentar. Hasta el momento no ha habido un acercamiento entre las partes que permita vislumbrar una salida negociada al conflicto. Desde 2019, otros países de la región han enfrentado y resuelto situaciones de conmoción social similares. Tal es el caso del estallido social en Chile, que estuvo marcado por violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, pero ha sido superado”. Cabe indicar que en el caso chileno la denominada “superación” del conflicto ha originado la conformación de la Convención Constituyente, producto de las elecciones del 15 y del 16 de mayo del presente año.

El diario español El País informó: “La debacle electoral que sufrió el 15 y el 16 de mayo la derecha chilena (…) tendrá efectos inmediatos. En las elecciones para elegir a los miembros de la convención constitucional, que a partir de junio deberá redactar la nueva Carta Fundamental del país, solo obtuvo 37 de los 155 escaños, lo que la deja por debajo del tercio de representación necesaria para poder vetar las normas del texto”. Es oportuno señalar que la elección presidencial en Chile, para el período 2022-2026, se realizará el 21 de noviembre de 2021 y las recientes encuestas apuntan que Beatriz Sánchez, excandidata a la presidencia en 2017 y dirigente de izquierda (Frente Amplio), viene obteniendo las primeras opciones. Tan solo indicar que la próxima elección presidencial de Colombia se celebrará a finales de mayo de 2022, para el período 2022-2026.

El informativo internacional France 24 recientemente nos dice: “Con la previsión de que 2021 será el año de la mayor ola de migración hacia Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden se enfrenta a una gran crisis humanitaria. La llegada de los demócratas a la presidencia atrajo a miles de menores y familias completas a emigrar hacia el norte. Los menores se quedan en Estados Unidos, pero los que van con sus padres son regresados a México. Ante el tránsito y las expulsiones, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cercar sus fronteras, atribuyendo la decisión a la pandemia. Son 14.000 los menores que han atravesado solos la frontera entre México y Estados Unidos y que ahora se encuentran bajo custodia de las agencias gubernamentales estadounidenses. De estos, 9.562 permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud, mientras 4.500 son custodiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”. Hay que considerar que las remesas del exterior (principalmente desde los Estados Unidos) representan la segunda fuente de generación de divisas para México (cerca de 40.000 millones de dólares anuales).

| Fuente: Freeimages

A mayor abundamiento, los datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) nos indican que 5,4 millones de venezolanos viven fuera de su país a inicios de 2021. Venezuela apenas supera los 28 millones de habitantes. En uno de los países más ricos de América Latina, el 96 por ciento de los hogares vive en la pobreza y el 64 por ciento en pobreza extrema.

Finalmente, en el reciente balotaje para las elecciones presidenciales peruanas (2021-2026), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 99,935 % del registro, informa que el candidato de la izquierda supera por 49.420 votos a su rival. Entre otras propuestas de campaña, la candidatura de izquierda ha propuesto el cambio de la Constitución de 1993, que viene rigiendo las reglas políticas institucionales en el Perú.

En 1909, Herbert Croly publicó The Promise of American Life (La promesa de la vida estadounidense), libro inmensamente influyente, especialmente para los intelectuales y líderes políticos del New Deal y con posterioridad a este. Los estadounidenses pasaron a ser la primera potencia mundial en el siglo XX, destronando a Gran Bretaña.

El libertador Simón Bolívar redactó en 1815 la denominada “Carta de Jamaica”, fundamentando el pensamiento liberal republicano que inspiró a muchos líderes a impulsar el logro independentista de América Latina. Hoy Latinoamérica y el Caribe representan el 8 % del producto interno bruto global y alrededor del 5 % del comercio global.

La mayoría de los países latinoamericanos han celebrado el bicentenario de sus independencias en esta década. ¿Podemos hablar de haber cumplido la promesa de la vida latinoamericana? Espacio y motivo para una seria reflexión.

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.