Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, formará parte del "Hay Festival Arequipa 2020" que se realizará de manera virtual. | Fuente: Instagram | Hay Festival

El evento Hay Festival Arequipa 2020 se llevará a cabo de manera virtual a partir de este miércoles 28 de octubre hasta el 8 de noviembre. Las actividades congregarán a una serie de conversatorios que van desde la literatura hasta la ciencia y sostenibilidad.

Serán 79 actividades, entre grabados y en vivo, que permitirán la interacción del público con los participantes a través de la plataforma Zoom. Las sesiones quedarán grabadas y disponibles, para todo el mundo, hasta el 15 de noviembre.

Uno de los invitados especiales es el Premio Nobel 2010, Mario Vargas Llosa, quien presentará su más reciente libro titulado “Medio siglo con Borges”. Bajo una charla con el periodista Raúl Tola, el escritor peruano también estará acompañado de Eva Valero y José Carlos Yrigoyen.

El grupo entablará una conversación a propósito de esta nueva obra, el miércoles 4 de noviembre a partir de las 4:30 p.m. en el Escenario Digital Hay Arequipa.

“HABLEMOS SOBRE BORGES”

La ceremonia abarcará sobre uno de los autores fundamentales en español, Jorge Luis Borges, entre Eva Valero, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante y directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la misma universidad; y José Carlos Yrigoyen, escritor, periodista y crítico literario, precedido por Raúl Tola.

Tras la conversación se presentará la charla pregrabada -que ya fue emitida en el Hay festival Querétaro 2020- entre el escritor peruano y el periodista sobre el más reciente libro del premio Nobel, donde muestra una compilación de entrevistas y crónicas sobre la vida y obra del gran autor.

El festival, que tiene a RPP como socio mediático, está realizando gestiones para lograr que varias de las sesiones se transmitan por radio y televisión, para acercar los contenidos del programa en las zonas de difícil acceso a la Internet.

Vuelve el Hay Festival Arequipa con una edición extraordinaria en formato digital. Mira este video y conoce a nuestros invitados. 🙌✨

Del 28 de octubre al 08 de noviembre. https://t.co/1UnDwc3jrh#HayDigitalArequipa#HayForumAyacucho#HayForumMoquegua pic.twitter.com/QQlZnd46rh — Hay Festival Esp (@hayfestival_esp) October 14, 2020

LOS INVITADOS AL HAY FESTIVAL DIGITAL AREQUIPA 2020

A 10 AÑOS DEL PREMIO NOBEL

Vargas Llosa concedió una entrevista exclusiva a RPP Noticias en conmemoración de los diez años de haber obtenido el Premio Nobel de Literatura, una de las distinciones más importantes del mundo.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa (MVLL), de 84 años, reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordado en un futuro, tras su fallecimiento.

“Me gustaría que me recordaran como escritor. Yo creo que entre todas las cosas que he sido, he sido fundamentalmente un escritor, un creador de fábulas, de historias”, comentó en Enfoque de los Sábados.

En ese sentido, MVLL también reconoció que le gustaría que su obra siga siendo leída por las futuras generaciones, al considerar que este “es el sueño de todo escritor”.