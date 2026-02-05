Murió la artista shipibo-konibo Milka Franco: su hija pide ayuda para trasladar el cuerpo de su madre a la selva

La también muralista tenía problemas de salud desde el año pasado, que se complicaron en los últimos meses.

Milka Franco Ahuanari, destacada artista y muralista Shipibo-Konibo, falleció el último miércoles según dieron a conocer sus familiares.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Milka Franco Ahuanari, destacada artista del pueblo indígena u originario Shipibo-Konibo, muralista y reconocida activista cultural”, escribió el Ministerio de Cultura comunicando la muerte de la artista.

A través de las redes sociales, su hija Juditza Carol Valles Franco pidió ayuda económica para trasladar a su madre a la selva para velarla y enterrarla en su tierra natal.

“Su último deseo fue regresar a la selva, donde nació, para ser velada junto a su familia y junto a su hijita que partió hace muchos años. No quería quedarse sola en Lima. Esta fue su petición”, escribió.

De acuerdo con la joven, el traslado a Pucallpa tiene un costo de 5 mil soles, pero actualmente cuenta con 2 mil. Por ese motivo, compartió su número de celular para cualquier ayuda: 914477191.

Los problemas de salud de Milka Franco

Sus males de salud comenzaron en 2025 después de que fuera hospitalizada de emergencia en Cusco y el diagnóstico fue de apendicitis aguda complicada con peritonitis generalizada.

Fue operada hasta cuatro veces, pero debido a la gravedad de su mal, los médicos solo conservaron 35 centímetros de su intestino delgado, lo que, según su hija, Milka dependía de alimentación parenteral, que cada día costaba mil soles, contó a Infobae.

Su recuperación fue lenta y el colectivo artístico Shipibas Muralistas de Cantagallo organizaban eventos para recaudar fondos.

Milka Franco luchó por los derechos de los artistas Shipibo-Konibo

En diciembre de 2024, la diseñadora de moda Anís Samanez relató cómo una comunidad Shipibo-Konibo rechazó compartir sus conocimientos sobre el arte kené a cambio de su experiencia en diseño de modas; mientras que José Forteza, editor de Vogue México y Latinoamérica, afirmó que, de no ser por la diseñadora, estas comunidades "seguirían muriéndose de hambre".

La artista shipiba-koniba Milka Franco calificó las palabras de la diseñadora como una falta de respeto total hacia el pueblo originario, especialmente en un contexto donde la comunidad aún lucha por el reconocimiento y respeto a su cultura ancestral.

Por si fuera poco, aseguró que Samanez la amenazó con una denuncia legal. “Me dijo: 'Te voy a denunciar, te voy a mandar una carta notarial para que sepas quién soy yo”, recordó. “Es muy lamentable, no pensaba que Anís Samanez era así. Nunca pensé que nos denigrara de esa manera. Me siento indignada, apenada, emocionalmente mal, pero estoy fuerte para enfrentar, luchar, soy una mujer valiente indígena”, enfatizó.

