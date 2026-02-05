La festividad de la Virgen de la Candelaria y su historia de fe, devoción y danza en Puno

Puno ya vive la antesala de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, una de las celebraciones culturales y religiosas más importantes del país, donde la fe, la música y la danza se unen en honor a su Mamita. En este informe, conoceremos cómo la ciudad se prepara para rendirle homenaje y el significado de esta tradición que moviliza a miles de danzantes.

Las calles de Puno ya celebran, un año más, la fiesta de su mamita, la Virgen de la Candelaria.

Considerada patrona y protectora de la ciudad, su festividad representa una expresión de música y danza de los pueblos de la región, cargada de profunda devoción. Así lo detalla Alexander Quispe Huaracha, presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.

“No solamente es música y danza, sino también es un acto religioso, un acto de fe y de peregrinación hacia la Virgen de la Candelaria, durante sus actos preparatorios, que empiezan con la misa de las novenas, el aniversario de la federación y las misas de ensayo que cada conjunto organiza con la debida anticipación y debida preparación", señaló Quispe Huaracha.

La festividad concentra sus principales actividades entre finales de enero e inicios de febrero. Fue declarada por la UNESCO en el 2014 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se trata de una celebración que se realiza desde hace más de cuatro siglos, según detallan historiadores, entre ellos, el francés Ralph Girard, en su libro "Historia de la Civilizaciones de América". José Morales, promotor cultural de la región, destaca la continuidad en las nuevas generaciones.

“Vemos que jóvenes de todo el Perú vienen a rendir su homenaje, pleitesía a la Virgen de la Candelaria, y le traen como ofrenda su danza. Yo creo que esto ya se está consolidando y solo se tiene que seguir abonando para que esta celebración de la Virgen de la Candelaria siga siendo el patrimonio de muchas generaciones más", indicó Morales.

La Candelaria se divide en dos tipos de danzas: las autóctonas como el caso de los sikuris, la pinkillada o la quena-quena que son realizadas hasta por 143 conjuntos de distintas provincias de la región. Por otro lado, están las danzas de trajes de luces, las más llamativas de la festividad y las que atraen mayor turismo y participación de danzarines y músicos de todo el país. Este año participarán 97 conjuntos y las danzas más llamativas son la morenada, los caporales, la diablada, tinkus. Aldo Zanabria, puneño, cuenta que de pequeño bailaba caporales y luego, por un pedido de su mamá, se volvió danzarín de la diablada.

“Danzar para la Virgen de la Candelaria, para nosotros —y principalmente para mí—, es un honor; es fe, es combinar esta sincronía entre la religión y nuestra tradición puneña. Lo hemos vivido desde muy niños; yo danzo desde que tengo uso de razón”, manifestó Zanabria.

Artesanas se preparan para la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Fuente: RPP / Blas Condori

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Fechas centrales

Las fechas centrales de la celebración son el primer domingo de febrero, cuando se desarrolla el concurso de coreografías en un estadio. Y los días de Parada y Veneración, que se llevan a cabo el lunes y martes siguientes. En estas jornadas, cada agrupación recorre entre cuatro y cinco kilómetros, a más de 3 800 metros de altitud, en la ciudad de Puno.

La festividad de la Virgen de la Candelaria también es movimiento económico. Por ejemplo, una bailarina de morenada, que interpreta el personaje de la china morena, puede pagar 400 soles por el alquiler de su traje y cerca de mil quinientos soles si decide comprarlo. La vestimenta incluye botas, un cancán que va debajo de las polleras, un corset y un sombrero con plumas, además de collares y aretes. Los colores varían según la agrupación.

Edwin Nahuincha, es un bordador de trajes de la Candelaria y forma parte de las más de 400 familias que mantienen viva esta tradición a través del bordado. Para él, este trabajo no es solo un oficio, sino una expresión de amor por la Candelaria.

“Es un estilo de vida, y es el propósito de este oficio que he abrazado con amor. Significa la continuidad cultural, simbólica, política y económica de mi tierra, de mi región que es Puno. Significa una posibilidad de fortalecer la identidad, de soberanía de nuestras regiones”, señaló Nahuincha.

Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Puno, para este año se proyecta la llegada de cerca de 120 mil turistas, lo que representaría un incremento de casi el 40 % respecto al 2025. Todo ello se refleja en una ciudad que vibra de fiesta, al ritmo de los cascabeles de los caporales y las matracas de la morenada. Así se vive la Candelaria.

Aymaras inician con danzas de carnavales y participarán en la fiesta de la Candelaria. Fuente: RPP / Blas Condori