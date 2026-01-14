Últimas Noticias
Pantone escogió ‘Cloud Dancer’ como el color del año, ¿quiénes lo usan y cómo se lleva?

Cloud Dancer es el color del 2026, según Pantone. | Fuente: Pantone
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

·

Se trata de un blanco suave que transmite calma y reflexión. ¿Cómo se lleva este color? Lo analizamos con la stylist peruana Yelka Chilquillo.

Cada temporada se rige por un estilo y tendencia que marca la pauta dentro de la industria de la moda. Pantone, autoridad global en proyección de tendencias cromáticas desde 1999, anunció que el color de este año es Cloud Dancer (traducido al español como ‘Bailarín de las nubes’), un blanco suave que transmite calma y reflexión.   

En el programa Mucha Moda del canal de YouTube de RPP, la stylist peruana Yelka Chilquillo explicó el significado de este tono: “Es una invitación a la reflexión frente al caos. Se trata de un color etéreo y se puede transmitir no solo con el tono, sino en caídas, siluetas y tipologías”.

¿Por qué Cloud Dancer es el color del 2026? Analizamos cómo se lleva
Analizamos junto con la stylist peruana Yelka Chilquillo cómo se lleva 'Cloud Dancer', el color escogido por Pantone para este año. | Fuente: RPP / Mucha Moda

¿Por qué ‘Cloud Dancer’ es un color polémico?

Tras el anuncio de Pantone, diversos usuarios en redes sociales —principalmente en Latinoamérica— cuestionaron la elección del color, al considerar que este año estaría marcado por tonos más vibrantes y sofisticados.

“Muchas personas no se sienten representadas por un color como el blanco, al percibirse como un tono plano. A nivel político y social, el blanco refleja lo que está ocurriendo y eso puede ser difícil de aceptar o incorporar”, reflexiona Chilquillo.

Brittany Snow y Joe Keery lucieron el color del año durante la gala de los Globos de Oro. | Fuente: EFE

¿Qué celebridades ya comenzaron a usar ‘Cloud Dancer’ en las galas?
En la más reciente edición de los Globos de Oro, diversas celebridades optaron por lucir prendas en el color de la temporada. Actores como Joe Keery, Amanda Seyfried y Pamela Anderson apostaron por el blanco, proyectando una estética sobria, minimalista y elegante.

“El uso de este color no rompe con la estética esperada de los Globos de Oro”, añade la stylist peruana, quien destaca que Cloud Dancer también remite a pulcritud y al respeto de las reglas implícitas de la moda.

Pantone Cloud Dancer Tendencia 2026 Moda 2026 Mucha Moda

