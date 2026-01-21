'Mi madre se comió mi corazón' regresa al Teatro La Plaza: volver al origen para sanar heridas

La obra escrita y dirigida por K’intu Galiano, y protagonizada por Vania Accinelli, ofrece una mirada íntima y profundamente humana sobre la salud mental. La temporada entra en su recta final.

Hay obras que no se reponen: regresan transformadas. Mi madre se comió mi corazón, escrita y dirigida por K’intu Galiano y protagonizada por Vania Accinelli, vuelve al escenario del Teatro La Plaza por una breve temporada hasta el 22 de enero, y lo hace reafirmando su lugar como una de las propuestas teatrales más conmovedoras y necesarias de los últimos años.

La obra, que forma parte del ciclo Presencias que transforman —un espacio donde la experiencia escénica busca dejar huella—, propone una mirada íntima, respetuosa y luminosa sobre la salud mental, los vínculos maternos y la posibilidad de resignificar el dolor heredado. Las funciones se realizan a las 8 p.m., en el Teatro La Plaza, ubicado en Larcomar.

Un material vivo que vuelve a respirarse

Para K’intu Galiano, el regreso de la obra no responde a una lógica de repetición, sino de reencuentro. “Una de las cosas maravillosas del teatro es que no se cristaliza en una pieza inmutable. Está vivo, y siempre puede ser intervenido”, explica en conversación con RPP. Aunque no ha pasado ni un año desde la temporada anterior, el director asegura que el material se mira hoy desde otro lugar.

“Vania y yo somos personas muy entusiasmadas con el crecimiento. Volver al texto nos permitió proponer cosas nuevas, a veces muy sutiles, pero importantes para nosotros”, señala. Esa vitalidad es parte del espíritu de la obra, que Galiano define como un ritual capaz de “tocar mentes y corazones” y, con suerte, acompañar procesos de transformación en quienes la presencian.

Escrita y dirigida por K'intu Galiano, 'Mi madre se comió mi corazón' explora los vínculos familiares y el dolor heredado.

La salud mental como raíz de todo

El impulso creativo detrás de Mi madre se comió mi corazón nace de una convicción profunda: la salud mental no es un tema accesorio. “Es la piedra angular de nuestra salud como individuos y como sociedad”, afirma Galiano. Desde ahí, la obra se aleja deliberadamente de un enfoque clínico o explicativo y se sumerge en el territorio de los vínculos, la identidad y el amor propio.

El dramaturgo reconoce que el proyecto se alimentó de testimonios reales: mujeres cercanas a él que vivieron relaciones intrincadas con sus madres, atravesadas por diagnósticos de bipolaridad, y que luego, en la adultez, se encontraron repitiendo esa misma historia. “Muchas se enfrentaban al monstruo de no querer repetir la experiencia en sus propias vidas”, recuerda.

Más que señalar culpables, la obra plantea una reflexión incómoda y necesaria: “Nuestras realidades vinculares son una traducción de nuestra realidad interna. Si no cultivamos una relación amorosa con nosotros mismos, la violencia —hacia adentro o hacia afuera— se vuelve una posibilidad latente”.

Vania Accinelli: actuar con el corazón expuesto

Sobre el escenario, Vania Accinelli sostiene la obra con una entrega absoluta. Con pocos elementos —una silla y un chal — construye una experiencia emocional que atraviesa al espectador. Interpreta a una mujer marcada por la etiqueta de la bipolaridad, pero también en pleno proceso de desprenderse de ella.

“Volver a la obra se siente como volver a casa”, confiesa. “Mi corazón llegó al teatro antes que mi cuerpo”. Accinelli destaca que, si bien no se trata de agregar cosas nuevas, sí han revisado momentos, afinado decisiones, y permitido que la obra respire desde otro lugar.

La transformación, asegura, no es solo artística. “Cada función me transforma. No solo emocionalmente, también mental y químicamente. Repetir este ritual una y otra vez permite integrar aprendizajes desde otro sitio”.

Las últimas funciones de 'Mi madre se comió mi corazón' serán el miércoles 21 y jueves 22 de enero en el Teatro La Plaza.

Romper las etiquetas, abrazar la identidad

Uno de los ejes más potentes de la obra es la manera en que cuestiona las etiquetas. No se trata de una mujer “que es bipolar”, sino de una persona a la que se le ha impuesto esa palabra como molde. “Es muy fácil encajar en ese molde si no te revisas, si no indagas en tu historia y en tus dolores”, reflexiona Accinelli. El personaje, en cambio, está en el proceso de salirse de esa “conserva cultural”.

El público responde desde ese mismo lugar de vulnerabilidad. Según la actriz, muchos comentarios que recibe tras las funciones hablan de identificación familiar, de madres, amigas o historias propias atravesadas por el silencio en torno a la salud mental. “Verlo dicho a toda voz en un escenario es impactante”, afirma. Hay una frase que se repite y que ella atesora especialmente: “la obra se come tu corazón”.

Un teatro que deja marca

Mi madre se comió mi corazón no busca ofrecer respuestas cerradas. Su fuerza radica en abrir preguntas y generar diálogo. Para Galiano, ese es el mayor objetivo: “Que la obra impulse a observarnos más profundamente y a dar pasos hacia una vida más saludable”.

En tiempos donde la salud mental sigue siendo un tema postergado o reducido a diagnósticos, el teatro aparece aquí como un espacio de resistencia y cuidado. Un lugar donde lo íntimo se vuelve colectivo y donde, por un instante, el silencio se rompe.

Mi madre se comió mi corazón

Fecha: hasta el 22 de enero

Lugar: Teatro La Plaza

Funciones: miércoles y jueves 8 p.m.

Entradas en Joinnus y en la boletería del teatro.

