Desabastecimiento comida, alza de precios y menos GLP se reporta en varias regiones. | Fuente: Andina | Composición RPP

Esta semana se cumplen más de 20 días desde que se reiniciaron las protestas a nivel nacional, dejando un saldo de más de 50 fallecidos, millones de soles en pérdidas económicas y desabastecimiento en varias regiones debido al bloqueo de carreteras.

La situación afecta principalmente en la zona sur del país, en regiones como Arequipa, Cusco y Madre de Dios. El director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, señala que cerca del 90% de la producción de los pequeños agricultores se malogró y no llegó a los mercados debido a los bloqueos.

"En toda la Panamericana Sur, que va de Ica hasta Arequipa y que te conecta con las regiones de la sierra, la verdad la producción no llega a los mercados más importantes. Por la paralización, que lleva más de cinco días, con ese tiempo el 90% de la producción se malogra”, comentó a RPP Noticias.

Amaro alerta que entre los productos que se han visto más afectados están el choclo, la papa, la cebolla, la zanahoria y sostiene que cada día de bloqueo va a hacer que suban más los precios de los alimentos.

"Por ejemplo, hoy día el choclo está 2.50 o 2.60, hace dos meses te costaba un sol", agregó Amaro.

Con estos bloqueos, en Arequipa se llegó a reportar un desabastecimiento de pollo, mientras que en Madre de Dios tuvieron que comenzar a trasladar alimentos por vía aérea, limitando la compra a máximo seis kilos de producto por persona, pero con precios que se ajustan a la canasta básica, según la dirección regional de agricultura.

Sin embargo, en Ucayali los comerciantes advierten que los precios de diversos alimentos ahora llegan a costar el doble.

"No se pueden vender los productos porque ya llegan un poco malogrados y eso afecta a todos los hogares de Ucayali. El año pasado el tomate costaba 3.50 y ahora se está pagando 6 soles, 7 soles el kilo, la cebolla costaba 2 soles el kilo, ahora está 6 soles. todas las cosas, las verduras están elevadas de precio", comentó Rigoberto Ipari, comerciante del mercado "Rumbo al Desarrollo", de Pucallpa.

No solo hay un bajo abastecimiento de alimentos, sino que también se reporta un menor ingreso de combustibles en las regiones del sur. La sociedad peruana de hidrocarburos (SPH) reporta que en Madre de Dios ya se evidencia una falta de stock de todos los combustibles.

En tanto, en Cusco y Arequipa están a punto de quedar desabastecidas de gas licuado de petróleo (GLP), pese a que existe suficiente producto para transportar, señala el presidente de la SPH, Felipe Cantuarias.

"Arequipa tiene abastecimiento solamente hasta el miércoles, jueves. Si se vuelve a cerrar y no permiten el paso de los camiones, el día jueves se rompe el stock de GLP, y en el caso de Cusco si no hay abastecimiento, el día viernes (ya no habría GLP). En el caso de Tacna y Moquegua ha habido distribución, no debería haber inconvenientes. donde sí hay problemas muy serios es en Puno y Madre de Dios, donde ya se rompió stocks, ya no hay glp hace varios días", explicó Cantuarias.

El presidente del gremio advierte que está situación estaría llevando a las familias de Puno y Cusco a recurrir a la leña para cocinar, pues en estas regiones tampoco existen conexiones de gas natural pese a estar tan cerca de Camisea, la reserva más importante de este combustible.

Los últimos reportes señalan que en Puno el balón de gas de 10 kilos tiene un precio de 75 soles, y en Cusco se vende hasta a 65 soles, mientras que en Puerto Maldonado el GLP de cocina llegó a costar hasta 180 soles y 2 litros de gasolina de 84 octanos se vende a 40 soles.

En Lima la realidad es otra, pues el abastecimiento del combustible es regular y el precio del GLP ni de otro tipo de combustibles debería presentar alzas.

“En las regiones donde hay abastecimiento normal el precio no ha subido, es más ha habido una tendencia a la baja dada la situación de la materia prima en el mercado internacional el problema es que como hay gente que aprovecha esa circunstancia para subir el precio”, precisó.

Respecto a los alimentos, en la capital sí se evidencia una reducción en el ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista, pero el impacto es menor que en las regiones del sur. Solo este lunes el abastecimiento de los principales alimentos se redujo en 6.7%, mientras que el ingreso de frutas cayó en 12%.