Consejo Fiscal cuestiona proyecciones del MEF sobre crecimiento económico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una entrevista reciente, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, expresó sus dudas sobre las proyecciones de crecimiento económico del 4 % anunciadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Segura considera que esta cifra es muy optimista en comparación con el consenso de los economistas, que se sitúa por debajo del 3 %.

"Lo que preocupa es que en años recientes, el Gobierno ha tenido proyecciones de crecimiento exageradamente optimistas y eso ha conllevado a proyecciones de generación de ingresos fiscal que también han sido muy optimistas, que no se han materializado, que lo ha alertado retiradas oportunidades el Consejo Fiscal ", dijo en Las Cosas Como Son de RPP.

Adelantó que el Consejo Fiscal emitirá una opinión formal sobre las proyecciones del gobierno en abril, tras la actualización del Marco Macroeconómico Multianual.

Inversiones tardarían en materializarse

El ministro Salardi atribuye sus expectativas de crecimiento a un "shock de inversiones", pero Segura se muestra escéptico ante esta posibilidad. Señala que las inversiones, especialmente las público-privadas, tardan en materializarse y generar un impacto real en el crecimiento.

"Este shock de inversiones hay que ver. Las inversiones no se materializan de inmediato, y depende del tipo de inversiones. La inversión pública el año pasado creció mucho, en un contexto de incumplimiento significativo al déficit fiscal. Por el lado de inversión pública no hay espacio para crecimiento de inversiones, salvo que generen fuentes adicionales de ingresos, que no es claro", opinó.

Segura también criticó las exoneraciones tributarias promovidas por el gobierno, considerándolas una ruta incorrecta.En cuanto al impulso a las asociaciones público-privadas (APP) y las obras por impuestos, Segura considera positivo retomar una agenda de APP bien estructuradas, pero advierte que estos proyectos requieren tiempo para madurar. Si bien las obras por impuestos pueden ser más ágiles, su impacto en el crecimiento del PBI es limitado.

Finalmente, se refirió a la incertidumbre generada por el año preelectoral, la situación económica global y los cambios geopolíticos. Estos factores podrían complicar aún más el panorama y afectar los precios de las materias primas y las exportaciones.

Además, Segura se refirió, a título personal, que los cambios en la alta dirección del MEF, erosionan la institucionalidad y genera incertidumbre entre los funcionarios, lo que dificulta la gestión y la pérdida de conocimiento y experiencia.