¡Y con intereses! La Tinka devolverá más de S/ 23,800 a consumidor por bloqueo injustificado de su cuenta: ¿Qué pasó?

La Tinka S. A. fue sancionada en segunda instancia por el bloqueo injustificado de la cuenta de un usuario en su plataforma de apuestas virtuales, Te Apuesto; puesto que el consumidor no pudo retirar un monto total de S/ 23,810.69, cifra que correspondía a ganancias obtenidas de manera legítima. Así lo determinó la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) del Indecopi.

El denunciante sostuvo que su cuenta fue bloqueada "sin comunicación previa ni explicación suficiente". Ante este escenario, el Órgano de Procedimientos Sumarísimos N° 3 (OPS 3) determinó en primera instancia que la empresa vulneró el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Como consecuencia, se impuso a La Tinka una multa de 3.49 UIT (equivalente a S/ 18,671.50) y se le ordenó devolver el total de las ganancias retenidas más los intereses legales en un plazo de 15 días.

La respuesta de La Tinka y el fallo final

La empresa de loterías y apuestas deportivas apeló la decisión inicial, argumentando que el bloqueo y la anulación de las apuestas se debieron a supuestos incidentes técnicos. Sin embargo, la CC2 desestimó estos argumentos al concluir que el informe técnico de la empresa "no acreditó de manera suficiente que dichas fallas afectaran directamente las apuestas del consumidor denunciante".

Finalmente, el Indecopi ratificó que la empresa no pudo demostrar que actuó con la diligencia y transparencia exigidas frente al usuario, confirmando así tanto la multa como la medida correctiva.