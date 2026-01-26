Produce relanza ProInnóvate y beneficiará a 135,000 mipymes con innovación y digitalización: ¿Cuál es la estrategia?

El ministro de la Producción, César Quispe, se presentó en Economía Para Todos por RPP y destacó que el pasado sábado se dio luz verde a este nuevo marco normativo. Según el Decreto Supremo N.° 002-2026-PRODUCE, el programa tendrá una vigencia de 10 años y busca cerrar las brechas técnico-productivas de los motores de la economía nacional.

El fortalecimiento de ProInnóvate movilizará un total de $ 122 millones. Esta inversión proviene de un préstamo de $ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida del Estado peruano de $ 22 millones.

El ministro Quispe subrayó que estos recursos aseguran la continuidad de la innovación para el futuro: “Estamos dejando para el próximo gobierno más de $ 120 millones para fondos no reembolsables en innovación y en adopción de tecnología”. Con este presupuesto, se proyecta beneficiar a 135,000 mipyme y 5,000 emprendimientos innovadores en las diversas regiones del país.

Descentralización y nuevos beneficiarios

Una de las prioridades de esta nueva etapa es el enfoque regional. ProInnóvate trabajará de manera articulada con gobiernos regionales, universidades y cámaras de comercio para fortalecer las capacidades locales. Además, se ha ampliado el universo de beneficiarios, incluyendo ahora de forma explícita a productores, cooperativas y personas naturales con negocio.

El ministro explicó que esta estructura permitirá realizar hasta 30,000 intervenciones anuales, consolidando al programa como la principal plataforma pública de apoyo productivo. “Necesitamos mucho trabajar en regiones llevando innovación y desarrollo productivo”, enfatizó Quispe.

La "cruzada" por la digitalización

Para complementar el relanzamiento de ProInnóvate, el Ministerio de la Producción está impulsando un programa de entrenamiento tecnológico para las micro y pequeñas empresas. El titular del sector instó a los empresarios a adaptarse a los nuevos tiempos: “Tienen que subirse esta ola, saber vender en plataforma virtual, saber incorporar tecnología a sus procesos productivos”.

Esta iniciativa incluye capacitación en el uso de inteligencia artificial y plataformas digitales como TikTok, Facebook y Mercado Libre para potenciar las ventas. En ese sentido, se anunció la apertura de centros de entrenamiento digital, como el recientemente inaugurado en el Callao, para reducir la brecha tecnológica en el sector.

Impacto de ProInnóvate y proyecciones

Desde su creación en 2007, ProInnóvate ha financiado más de 8,900 proyectos con una inversión superior a los S/ 1,000 millones. Las empresas que han recibido este apoyo han registrado un incremento en sus ventas cercano a los S/ 200 millones.

Con este relanzamiento, el Gobierno busca que la industria nacional mantenga una senda de recuperación, proyectando un crecimiento cercano al 2 % para el cierre del periodo actual.

“Son las bases que estamos dejando sentadas para poder aumentar nuestros indicadores en diferentes sectores de nuestra economía”, concluyó el ministro Quispe.