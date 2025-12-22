Reinfo: ¿Cómo avanza la autógrafa de ley que amplía el registro hasta 2026? Ejecutivo pone el foco en este párrafo

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, se pronunció sobre la situación de la autógrafa de ley que busca ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026.

En declaraciones a la prensa, el titular del sector detalló que el Ejecutivo se encuentra evaluando la redacción de un párrafo específico que ha generado atención en el Gobierno.

Bravo De La Cruz precisó que la observación mencionada inicialmente por el presidente José Jerí se centra en un punto relacionado con la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), una normativa que, según aclaró el ministro, no logró ser concretada en el Congreso de la República. El punto de análisis radica en un párrafo adicional sobre el cumplimiento de dicha ley o "lo que ocurra primero".

Al ser consultado sobre si esto implicaría un freno a la norma, el ministro aclaró: "No es observación ninguna, sino el alcance que hizo el señor presidente sobre esa redacción".

Asimismo, aseguró que el proceso de revisión será célere: "Estamos en ese proceso. No va a tomar muchísimo tiempo en que eso se pueda revisar y finalmente darle lo que corresponde".