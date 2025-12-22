Presidente José Jerí esperará informe técnico para definir si observa o promulga autógrafa de ley que amplía el Reinfo

El presidente José Jerí indicó que está a la espera del informe técnico del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para definir si se promulga o no la ley que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

En diálogo con la prensa, el mandatario afirmó que se percató de un "detalle" en la redacción de la autógrafa, el cual le "llamó la atención" y está vinculado con la ampliación del registro.

"Estoy esperando la información del sector, hay una observación que particularmente me ha despertado mucho la atención en la redacción, pero voy a esperar formalmente el informe técnico del sector y es un tema en la redacción que está vinculada con la ampliación", sostuvo.

Por este motivo, no descartó que la ley, cuya autógrafa fue enviada por el Congreso el último viernes, 19 de diciembre, pueda ser observada por este motivo y afirmó que todavía hay un plazo prudente para revisarla.

"(¿Va a observarla?) No lo sé, no voy a decir si sí o no hasta que tenga el informe técnico (...) Quedan nueve días, pero se publica en una hora y sale en extraordinaria el mismo día, eso no hay problema", manifestó.

"Tiene una segunda parte que me llama la atención"

"(¿Qué le llamó la atención?) La redacción. Cuando verifiquen la redacción de la ampliación de Reinfo, tiene una segunda parte que me llama la atención, pero voy a esperar hasta que el sector emita su informe correspondiente", remarcó.

Estas declaraciones las brindó luego de su participación en la feria multisectorial "Más cerca del Perú" - Región Cusco, que se llevó a cabo en la Plaza Mayor de Lima.

El último miércoles la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el texto sustitutorio del dictamen que extiende la vigencia el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto se logró con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

A principios de diciembre, el presidente Jerí afirmó estar "preliminarmente conforme" con la decisión del Parlamento luego de la aprobación el dictamen en primera votación. Además, apuntó que esperaba que esta se ratifique en segunda votación.