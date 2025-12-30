Verano en marcha: importaciones de bloqueadores, sombrillas y gorras crecen 17 % en el país

El aumento en las compras del exterior de estos productos, entre julio y octubre, refleja una mayor demanda estacional y anticipa una campaña de verano más dinámica para el comercio.

El aumento en las importaciones de productos vinculados a la temporada de verano empieza a marcar el pulso del consumo en el país. Entre julio y octubre de este año, las compras del exterior de bloqueadores solares, sombrillas y gorras crecieron 17 % en valor, una señal de que el mercado se prepara para una campaña de verano más dinámica.

Así lo revela un análisis del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), que destaca una mayor demanda por artículos de protección frente al sol y accesorios de uso cotidiano, tanto para la playa como para actividades urbanas.

Más compras y mayor valor en productos de protección solar

El producto que lideró este crecimiento fue el bloqueador solar, cuyas importaciones aumentaron 37.5 % en valor, alcanzando los $ 12.6 millones. Este avance responde no solo a una mayor cantidad importada, sino también a la preferencia por productos de mayor valor agregado, como fórmulas con mayor protección o marcas reconocidas.

En este segmento, los principales países de origen fueron España, Francia y Brasil, seguidos por Colombia y Estados Unidos, lo que refleja una oferta diversificada y orientada a distintos rangos de precio.

Las sombrillas también mostraron un desempeño positivo, con un crecimiento cercano al 20 % en valor y más de 678 mil unidades importadas. En este caso, China concentra más del 96 % del total, consolidándose como el principal proveedor de este producto para el mercado peruano.

China domina en accesorios, mientras Europa gana espacio en valor

Las gorras, otro artículo clave del verano, registraron uno de los mayores incrementos en volumen, con un alza cercana al 65 % en unidades, y un crecimiento de 21.9 % en valor, hasta llegar a $ 8.8 millones. China lidera ampliamente como país proveedor, con más del 80 % de participación, seguida a distancia por Vietnam y Bangladesh.

Otros productos de temporada, como las gafas de sol, también mostraron un crecimiento moderado, con China como principal origen, mientras que la ropa de baño evidenció una caída en valor, aunque con un ligero aumento en volumen, lo que sugiere precios más competitivos en el mercado.

En conjunto, estas cifras anticipan un verano con mayor movimiento comercial, impulsado por la demanda de productos funcionales y una fuerte dependencia de los mercados asiáticos y europeos para abastecer al consumidor peruano.