Verano sin hongos: EsSalud brinda recomendaciones para proteger la piel del calor y la humedad

EsSalud refirió que, entre los primeros síntomas de una infección por hongos, se encuentran la descamación de la piel, leve picazón, enrojecimiento y, en el caso de las uñas, cambios en su coloración —amarillentas o blanquecinas— y engrosamiento.

Durante el verano, el calor y la humedad favorecen el incremento de hongos en la piel, una afección asociada a la sudoración excesiva y al mayor uso de ambientes públicos.



La dermatóloga del Seguro Social de Salud (EsSalud), Natalia Merino, explicó que el aumento de casos responde a factores propios de la temporada.

“Normalmente en verano sudamos más, vamos más a la playa, a la piscina, a ambientes públicos, lo cual es un factor de riesgo para contagiarnos de los hongos”, indicó.



La especialista sostuvo que las zonas del cuerpo más propensas a infectarse son la planta y las uñas de los pies, el área inguinal y las axilas. En ese sentido, advirtió que caminar descalzo en piscinas o vestuarios incrementa el riesgo.



“Estamos expuestos a contacto con muchas personas que no conocemos, entonces no sabemos si esas personas tienen hongos o no y nos podrían estar contagiando”, añadió.



A diferencia de las alergias o intoxicaciones, que suelen ser pasajeras, el hongo, detalló, presenta un crecimiento característico: bordes más activos y un centro más claro.



Medidas de prevención



Como medidas de prevención, EsSalud recomendó utilizar sandalias en duchas públicas, piscinas y playas; secar cuidadosamente la piel después del baño, especialmente entre los dedos y en los pliegues; evitar el uso de ropa ajustada o sintética, ya que favorece la sudoración; y optar por calzado abierto que permita una adecuada ventilación del pie.



Asimismo, la especialista Natalia Merino enfatizó que objetos como toallas, sandalias, ropa o medias son de uso personal y no deben compartirse, ya que pueden convertirse en una vía directa de contagio.



En el caso de bebés y niños, la dermatóloga señala que el principal foco de contagio suele ser el entorno familiar, por lo que los adultos deben tratar oportunamente cualquier infección y extremar el secado adecuado de la piel de los menores.

Finalmente, advierte que las personas con enfermedades crónicas, como diabetes, o con el sistema inmunológico debilitado, son más propensas a presentar micosis, por lo que deben estar más atentas a las medidas preventivas.