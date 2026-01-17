¿Quién es Valeria Nicov, la joven actriz y modelo que conquistó a Sean Penn?

El actor estadounidense Sean Penn atraviesa una nueva etapa en su vida personal tras iniciar una relación con la modelo y actriz Valeria Nicov. La pareja fue vinculada por primera vez en 2024, cuando fueron fotografiados juntos durante un viaje por España, dos años después del divorcio de Penn con la actriz Leila George, con quien estuvo casado entre 2020 y 2022.

La relación se hizo pública oficialmente en noviembre de ese año, cuando asistieron juntos a la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Marruecos. En aquella ocasión, ambos posaron tomados de la mano y vestidos de negro, mientras el actor recibía un reconocimiento por su trayectoria artística.

Desde entonces, Sean Penn y Valeria Nicov ha optado por mantener un perfil discreto, aunque han sido vistos en algunos eventos importantes del circuito cinematográfico. En 2025, asistieron al Festival de Cine de Cannes para apoyar el estreno de un documental de Bono, y también acudieron al Festival Lumière, donde Sean Penn fue distinguido como invitado de honor.

Su relación ha llamado la atención por la diferencia de edad entre ambos. El actor, ganador del Oscar, nació en 1960, mientras que Nicov tendría alrededor de 30 años cuando fueron relacionados por primera vez en 2024, lo que representa una diferencia aproximada de 34 años.

Sean Penn and Scott Pressler are officially dating. pic.twitter.com/kKhEN7hLrF — Dissident West (@dissidentwest) January 16, 2026

¿Quién es Valeria Nicov?

Valeria Nicov nació y creció en Chișinău, Moldavia, y actualmente estaría radicada en Francia, donde desarrolla su carrera artística. Está representada por agencias como Plan A y Premium Models, ambas con sede en París. Como modelo, ha trabajado en diversas campañas, entre ellos Carolina Herrera, además de marcas como Dada Sport, La Galpa y Bonanza.

Paralelamente, Nicov ha construido una carrera como actriz. Debutó en el cine en 2018 con la película Paris Pigalle y posteriormente participó en producciones como Chacun Chez Soi, LineMan: Storm Soldiers 3 y Ténor. En televisión, ha tenido roles en las series Mike y Don’t Worry About the Kids, además de un cameo en Emily in Paris. En 2025, también formó parte de la obra teatral Monstre Sacré.

Nicov mantiene una estrecha amistad con la actriz Camille Razat, a quien conoció durante el rodaje de la famosa serie de Netflix. Ambas han compartido numerosas apariciones juntas en redes sociales a lo largo de los años, reflejando una relación cercana y duradera.

Según su perfil profesional, Valeria Nicov domina varios idiomas, entre ellos francés, italiano, ruso, español y rumano, habilidad que suele destacar en sus publicaciones en redes sociales.