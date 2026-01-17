Gabriela Spanic denuncia orden de aprehensión en aeropuerto de México por presuntamente portar droga

La actriz venezolana Gabriela Spanic sorprendió al revelar que enfrentó una orden de aprehensión durante su arribo a un aeropuerto en México, luego de viajar desde Estados Unidos.

La recordada protagonista de La Usurpadora explicó que la medida se habría originado por una acusación relacionada con la presunta portación de drogas entre sus pertenencias, algo que negó de manera tajante.

“¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta. La Aduana dijo que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión”, declaró al programa Hoy.

Garbriela Spanic detalló que el incidente ocurrió después de que realizara una transmisión en vivo en Instagram, en la que mostró unos cigarrillos que, según aclaró, no contenían nicotina. Indicó además que las autoridades intentaron imponerle un alto cobro de impuestos por dichos productos.

“Me querían meter presa. Dejé los cigarros porque me estaban cobrando 600 dólares de impuestos, cuando cada paquete costó alrededor de 30”, explicó.

La actriz señaló que decidió hacer pública su experiencia para evitar ser catalogada como una persona conflictiva y aseguró que todo se trató de una injusticia. “Ya basta que me digan la conflictiva”, expresó.

Finalmente, Spanic insinuó que detrás de este episodio podría haber una persona con intenciones de perjudicarla y humillarla, recordando incluso un hecho pasado en el que, según dijo, su vivienda fue rodeada por un numeroso grupo de agentes. “Hay alguien detrás de mí, un loco. Querían humillarme”, afirmó.

¿Quién es Gabriela Spanic?

Gabriela Spanic es una de las actrices más recordadas de las telenovelas. Nacida en Venezuela, se dio a conocer en los años 90 por su capacidad para interpretar tanto heroínas como villanas.

Su salto a la fama llegó en 1998 con La Usurpadora, producción de Televisa en la que dio vida a dos personajes: la dulce Paulina Martínez y la implacable Paola Bracho. La telenovela se convirtió en un fenómeno internacional que llegó a más de 125 países.

Más allá de esta producción, Gabriela ha participado en otras reconocidas telenovelas como Por tu amor, La intrusa, Soy tu dueña, Emperatriz y Tierra de pasiones, consolidando su lugar como una de las divas de la televisión hispana.

Además de su carrera como actriz, también ha incursionado en el teatro y la música, y ha sido jurado en realities de talento.